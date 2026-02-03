VG gagnrýnir málarekstur sveitarfélagsins vegna Ketilás

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 03.02.2026 kl. 15.20
Ketilás - MYND BRÚNASTAÐIR
Ketilás - MYND BRÚNASTAÐIR

Ágreiningur hefur skapast í byggðarráði Skagafjarðar um meðferð máls vegna eignarhalds á félagsheimilinu Ketilási í Fljótum. Fulltrúar VG og óháðra telja að sveitarfélagið hafi farið of langt með því að krefjast fulls eignarréttar að húsinu fyrir dómstólum, þrátt fyrir að Kvenfélagið Framtíð í Fljótum telji sig eiga 17 prósenta eignarhlut í eigninni. Meirihluti byggðarráðs bendir hins vegar á að þegar farin sé þessi leið fyrir dómstólum til að fá eignarhald skýrt til þinglýsingar þurfi að krefjast fulls eignarhalds.

