Tónlistarskóli A-Hún. fékk gefins rafmagnspíanó

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 15.09.2026 kl. 08.35 oli@feykir.is
Anna Lísebet spilar Á Sprengisandi á nýja gripinn. MYND AF SKAGASTRÖND.IS
Anna Lísebet spilar Á Sprengisandi á nýja gripinn. MYND AF SKAGASTRÖND.IS

Á dögunum barst Tónlistarskóla Austur-Húnavatnssýslu einstaklega góð og kærkomin gjöf þegar Minningarsjóður hjónanna frá Garði og Vindhæli gaf skólanum rafmagnspíanó ásamt píanóstól.

Í frétt á vef Skagastrandar segir að gjöfin komi sér afar vel fyrir skólann og muni nýtast vel í kennslu og öðru tónlistarstarfi innan hans. Tónlistarskóli A.-Hún. færir Minningarsjóðnum innilegar þakkir.

Á myndinni leikur Anna Lísebet, píanónemandi við skólann, á nýja hljóðfærið.

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