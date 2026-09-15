Tónlistarskóli A-Hún. fékk gefins rafmagnspíanó
Á dögunum barst Tónlistarskóla Austur-Húnavatnssýslu einstaklega góð og kærkomin gjöf þegar Minningarsjóður hjónanna frá Garði og Vindhæli gaf skólanum rafmagnspíanó ásamt píanóstól.
Í frétt á vef Skagastrandar segir að gjöfin komi sér afar vel fyrir skólann og muni nýtast vel í kennslu og öðru tónlistarstarfi innan hans. Tónlistarskóli A.-Hún. færir Minningarsjóðnum innilegar þakkir.
Á myndinni leikur Anna Lísebet, píanónemandi við skólann, á nýja hljóðfærið.