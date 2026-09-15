Nýtt og betra ON app komið í loftið

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.09.2026 kl. 07.00 oli@feykir.is

Nú er nýtt og endurbætt ON app komið í loftið. Með nýja appinu stígur Orka náttúrunnar næsta skref í því að þróa hleðsluþjónustu sína og gera hleðsluupplifun viðskiptavina enn betri.

„Með nýja appinu erum við að leggja grunn að enn betri þjónustu fyrir viðskiptavini okkar. Við hlökkum til að kynna aukna möguleika appsins í nýju viðmóti. Þar sem um stóra uppfærslu er að ræða færast greiðslukortaupplýsingar ekki á milli, öryggisins vegna. Því hvetjum við öll til að sækja eða uppfæra appið og setja inn greiðslukortaupplýsingar. Sem dæmi um nýja virkni í appinu er nú hægt að nota bæði Apple Pay og Google Pay til að greiða fyrir hleðslu,“ segir Úlfar Linnet, forstöðumaður einstaklings- og fyrirtækjalausna hjá ON.

Til þess að geta haldið áfram að hlaða áhyggjulaust hjá ON eftir að nýtt app er komið í loftið þurfa allir hleðsluviðskiptavinir að gera tvennt:

  • skrá sig inn í ON appið
  • setja inn greiðslukortaupplýsingar

Þetta á einnig við þau sem nota ON lykilinn. Til að halda áfram að nota ON lykilinn þarf að vera með greiðslukort skráð í ON appinu. Nánari upplýsingar og leiðbeiningar má finna hér.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Tíu manna úrslitahópurinn og er Brynjar Morgan lengst til hægri. MYND: Brynjar Morgan Gunnarsson

    Brynjar Morgan boðaður í Unglingaeinvígið

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 14.09.2026 kl. 15.38 siggag@nyprent.is
    Unglingaeinvígið er golfmót sem fór fram í dag, mánudaginn 14. september, á Hlíðavelli hjá Golfklúbbi Mosfellsbæjar í frábæru golfveðri og er þetta í tuttugasta og annað sinn sem mótið er haldið. Einn kylfingur frá Golfklúbbi Skagafjarðar fékk boð á mótið en það var Brynjar Morgan Brynjarsson. Þrjátíu af fremstu afrekskylfingum landsins á aldrinum 13-18 ára fengu boð á mótið og er spilað um hinn eftirsótta Unglingaeinvígisbikar.
    Meira
  • Barnaþing - Frábært framtak. Mynd: Aðsend.

    Ungmennaþing um ofbeldi í nánum samböndum ungs fólks. Samstarf Barnaheilla og sveitarfélaga á Norðurlandi vestra

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 14.09.2026 kl. 15.30 hinrik@feykir.is
    Fréttatilkynning: Ungmennaþing verður haldið fimmtudaginn 17. september kl. 09:30-13:00 í Fjölbrautaskólanum á Norðurlandi vestra. Öllum nemendum í 10. bekk er boðið að taka þátt í þinginu, frá öllum sex grunnskólum á Norðurlandi vestra. Um er að ræða samstarfsverkefni Barnaheilla, SSNV, Farsældarráðs Norðurlands vestra, Öruggara Norðurland vestra og Forvarnaráætlunar Norðurlands vestra. Ungmennaþingið er byggt á samskonar vinnustofum og Barnaheill hélt víða um land á vormánuðum, en þó sérsniðið að aðstæðum á svæðinu. Þingið er haldið að frumkvæði SSNV og Öruggara NV, í samvinnu við Fjölbrautarskóla Norðurlands vestra og með styrk frá Kaupfélagi Skagfirðinga, FISK seafood, Steinull, Borealis datacenter, Byggðarstofnunar, N1 á Sauðárkróki og Kjörbúðarinnar á Blönduósi.
    Meira
  • Verðlaunahafarnir með verðlaunin. MYND AF SÍÐU SAFNSINS

    Góð þátttaka í lestrarátaki Héraðsbókasafns Skagfirðinga

    feykir.is Skagafjörður, Mannlíf 14.09.2026 kl. 15.06 oli@feykir.is
    Í lok ágúst stóð Héraðsbókasafn Skagfirðinga fyrir viðburðinum Sumarlestrarlok sem var endapunktur á lestraráskorun sumarsins. Sumarlesturinn er sameiginlegt átak miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu og almenningsbókasafna um allt land. Að þessu sinni bar sumarlesturinn yfirskriftina Lestrarsprettur Gúnda geithafurs.
    Meira
  • Séð yfir Hvammstanga. Mynd: Aðsend.

    Lagningu ljósleiðara í Húnaþingi vestra lokið

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf, Lokað efni 14.09.2026 kl. 10.40 hinrik@feykir.is
    Á dögunum náðist sá merki áfangi að lagningu ljósleiðara í Húnaþingi vestra lauk með síðustu tengingunum í elsta hluta Hvammstanga. Var verkefnið seinni hluti átaks um lok ljósleiðaravæðingu landsins fyrir árslok 2026 sem samið var um haustið 2024. Þegar það samkomulag var gert hafði lengi ríkt óvissa um hvort og þá hvenær yrði unnt að tengja lögheimili í þéttbýli um land allt við háhraðanet. Áður hafði verið lokið við lagningu ljósleiðara í dreifbýli með styrkjum frá Fjarskiptasjóði.
    Meira
Yfirlit frétta