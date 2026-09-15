Nýtt og betra ON app komið í loftið
Nú er nýtt og endurbætt ON app komið í loftið. Með nýja appinu stígur Orka náttúrunnar næsta skref í því að þróa hleðsluþjónustu sína og gera hleðsluupplifun viðskiptavina enn betri.
„Með nýja appinu erum við að leggja grunn að enn betri þjónustu fyrir viðskiptavini okkar. Við hlökkum til að kynna aukna möguleika appsins í nýju viðmóti. Þar sem um stóra uppfærslu er að ræða færast greiðslukortaupplýsingar ekki á milli, öryggisins vegna. Því hvetjum við öll til að sækja eða uppfæra appið og setja inn greiðslukortaupplýsingar. Sem dæmi um nýja virkni í appinu er nú hægt að nota bæði Apple Pay og Google Pay til að greiða fyrir hleðslu,“ segir Úlfar Linnet, forstöðumaður einstaklings- og fyrirtækjalausna hjá ON.
Til þess að geta haldið áfram að hlaða áhyggjulaust hjá ON eftir að nýtt app er komið í loftið þurfa allir hleðsluviðskiptavinir að gera tvennt:
- skrá sig inn í ON appið
- setja inn greiðslukortaupplýsingar
Þetta á einnig við þau sem nota ON lykilinn. Til að halda áfram að nota ON lykilinn þarf að vera með greiðslukort skráð í ON appinu. Nánari upplýsingar og leiðbeiningar má finna hér.