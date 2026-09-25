Laxveiðimenn geta lyft brúnum eftir sumarið

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 25.09.2026 kl. 09.07 oli@feykir.is
Veitt í Vatnsdalsá. MYND: STEBBI LÍSU
Veitt í Vatnsdalsá. MYND: STEBBI LÍSU
Laxveiðitímabilinu er að ljúka þetta árið í húnvetnsku laxveiðiánum. Í frétt í Húnahorninu segir að heildarfjöldi veiddra laxa í sjö helstu laxveiðiánum hafi náð að skriða yfir fjögur þúsund laxa og kominn langt yfir það sem veiddist allt sumarið í fyrra en þá veiddust aðeins 2.730 laxar. Veiðin hefur því aukist um 47% milli ára þannig að laxveiðimenn hafa ástæðu til að lyfta brúnum.
 
Húnahornið segir að mest hafi veiðst í Miðfjarðará í sumar eða 1.748 laxar en í fyrra urðu þeir 1.266 talsins. Laxá á Ásum endaði í 502 löxum en í fyrra veiddist 471 lax í ánni. Víðidalsá stendur í 473 löxum en í fyrra veiddust 357 laxar.
 

„Blanda er hástökkvari sumarsins, fer úr 54 löxum í fyrra og er komin í 460 laxa. Í Vatnsdalsá hafa veiðst 400 laxar en í fyrra veiddust aðeins 287 laxar í ánni. Hrútafjarðará er komin í 326 laxa en þar veiddust í fyrra 197 laxar. Svartá stendur í 97 löxum og er það einum laxi færra en veiddist síðasta sumar,“ segir í fréttinni.

Veiðitölur má finna á www.angling.is.

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