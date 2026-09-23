Lokað fyrir umferð um þjóðveg 1 í Langadal

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 23.09.2026 kl. 14.09 oli@feykir.is
Bærinn Geitaskarð í Langadal. Myndin er nokkurra ára gömul. MYND: ÓAB
Bærinn Geitaskarð í Langadal. Myndin er nokkurra ára gömul. MYND: ÓAB
Þjóðvegur 1 er lokaður í Langadal, við bæinn Geitaskarð sem er nokkuð sunnan við Blönduós, vegna umferðaróhapps. Þetta kemur fram á vef Vegagerðarinnar, umferdin.is.

 

Samkvæmt upplýsingum frá Höskuldi Birki Erlingssyni, aðalvarðstjóra hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra, skullu tveir bílar saman og eru mikið skemmdir. Meiðsli á fólki eru talin minniháttar en óvíst er hvenær vegurinn verður opnaður á ný.

Heimild: Rúv.is

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