Laufskálaréttarhelgin er framundan
feykir.is Skagafjörður, Mannlíf, Lokað efni 23.09.2026 kl. 15.49
Bergur í Laufskálarétt – ekki í Skrapatungurétt eins og misritaðist í myndatextum í Feyki. MYNDIR: FREYDÍS BERGS
Þá er gleðihelgin mikla að detta á. Að venju hefst partíið á föstudagskvöldinu með sýningu í reiðhöllinni Svaðastöðum þar sem menn og hestar sýna sig og sjá aðra. Réttin sjálf er svo laugardaginn 26. sept. en þangað hefur komið hátt í 3.000 manns síðustu ár til að sjá falleg hross, kynnast þessari skemmtilegu menningu og hitta mann og annan og hafa gaman saman.