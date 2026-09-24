Vonskuveðri spáð í Skagafirði í dag

Það er ekkert sólstrandagæjaveður í Skagafirði í dag frekar en víðast hvar á landinu. SKJÁSKOT AF VEÐUR.IS
Skörp haustlægð gengur nú yfir landið með tilheyrandi roki, rigningu og vatnavöxtum. Veðurstofan hefur gefið út gular veðurviðvaranir fyrir Suðurland, hálendið og Vestfirði og við hér fyrir norðan prísum okkur því sæl með að veðrið nær ekki til okkar. Eða hvað? Miðað við veðurspá þá er hvergi á landinu spáð meiri vindi en í Skagafirði því um hádegi er reiknað með austan 22 m/sek. og má því reikna með bálhvössu í austanverðum Skagafirði.
Þá er reiknað með 21 m/sek. á Hrauni á Skaga en hægari vindur í Húnavatnssýslum miðað við spána. Vindur gengur niður þegar nálgast kvöldmat og útlit fyrir skaplegt veður á morgun og á laugardag.
Það er svo aftur spurning hvers vegna ekki er gul veðurviðvörun á okkar svæði.