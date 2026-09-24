Fyrrum skólastjórahjónin Jón Bjarnason og Ingibjörg Kolka heiðruð

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar, Mannlíf 24.09.2026 kl. 13.27
Skólastjórahjónin Jón Bjarnason og Ingibjörg Kolka ásamt fjórum barna sinna. Frá vinstri: Laufey, Ásgeir, Ingibjörg, Jón, Bjarni og Páll. Myndin tekin á málþinginu 2023. MYNDIR AÐSENDAR
Skólastjórahjónin Jón Bjarnason og Ingibjörg Kolka ásamt fjórum barna sinna. Frá vinstri: Laufey, Ásgeir, Ingibjörg, Jón, Bjarni og Páll. Myndin tekin á málþinginu 2023. MYNDIR AÐSENDAR

Í nóvember 2023 efndu velunnarar Hólastaðar til ráðstefnu til heiðurs Jóni Bjarnasyni fyrrverandi skólastjóra og Ingibjörgu Kolka, konu hans. Ráðstefnan var vel sótt og öllum opin. Um sjötíu manns áttu fræðandi og skemmtilegan dag á Hólum. Fyrrverandi samstarfsmenn og nemendur Jóns og Ingibjargar á Hólum fluttu erindi og kennarar og vísindamenn skólans sögðu frá störfum sínum. Kjarninn í máli ræðumanna var að í tíð þeirra hjóna á Hólum, hefði tekist sérlega vel til við endurreisn skólans og að hann og Hólastaður hafi notið sannrar velvildar jafnt í heimahéraði sem og hjá stjórnvöldum. Á ýmsum sviðum hafi skólinn rutt brautina, einkum er varðar nám og rannsóknir í hestamennsku, ferðamálum og fiskeldi.

Á ráðstefnunni voru Jóni og Ingibjörgu þökkuð góð störf í þágu skólans og Hólastaðar. Dugnaður, framsýni og metnaður einkenndi verk þeirra á Hólum.

Kaupfélag Skagfirðinga færði þeim við þetta tilefni veglegan áletraðan silfurskjöld og velunnar staðarins greindu frá því að í ráði væri að koma fyrir á Hólum útibekk með áletrun, þeim til heiðurs. Bekkurinn er unnin úr þurrkuðum trjástofnum úr Hólaskógi, sem festir eru á undirstöður úr járni. Vinnslu timbursins annaðist Jóhann Rögnvaldsson á Hrauni á Skaga en hönnun og smíði bekkjarins sá Trésmiðjan Borg um. Bekknum var valinn staður í alfaraleið nálægt Auðunarstofu og var afhentur í ágúst 2026 að þeim hjónum Jóni og Ingibjörgu viðstöddum. Á bekknum er áletruð plata með eftirfarandi texta:

Jón Bjarnason og Ingibjörg Kolka
Skólastjórahjón á Hólum 1981-1999.
Með þakklæti fyrir mikið og gott framlag til Hólastaðar.

Velunnarar Hóla

Á myndunum sem hér fylgja má sjá bekkinn kominn á sinn stað að ofan og hér neðst eru Ingibjörg og Jón búin að tylla sér á bekkinn sem er í alfaraleið við Auðunarstofu.

/Bjarni Maronsson, Gunnar Rögnvaldsson og Magnús Pétursson

 

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