Lestu Bikar-Stólinn á Feykir.is

Undanúrslitin í VÍS bikarnum hefjast í dag en þá skeiða körfukarlar út á stífbónað parketið í Smáranum í Kópavogi. Fyrst verða það lið Keflavíkur og Stjörnunnar sem mætast og hefst sá leikur kl. 17:15 en á slaginu kl. 20:00 hefja lið Tindastóls og KR leik. Kvennalið Tindastóls verður síðan á ferðinni annað kvöld og ekki laust við að það sé eftirvænting í loftinu fyrir þessum leikjum. Körfuknattleiksdeild Tindastóls hefur í tilefni af þessu bikarævintýri staðið fyrir útgáfu á sérstökum Bikar-Stól sem hægt er að smella á hér á forsíðu Feykis.is.
Í blaðinu má finna upplýsingar um leikmenn Tindastólsliðanna, Ágúst Ingi fer yfir bikarsöguna og segir frá kvennakörfunni á Króknum, spjallað er við Hlyn Frey aðstoðarþjálfara kvennaliðsins og eitt og annað fleira. Nú er ekkert annað í stöðunni en að fjölmenna í Smárann í Kópavogi og koma liðum Tindastóls í úrslitaleikina.
Þess má geta að stelpurnar mæta liði Grindavíkur í undanúrslitaleik sínum sem hefst kl. 20:00 miðvikudaginn 4. febrúar.
Bikar-Stólinn er eingöngu hægt að lesa á netinu. Smellið hér >