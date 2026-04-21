LM2026 og HorseDay innsigla samstarf sumarsins
Það styttist í landsmótið á Hólum en það verður haldið 5. – 11. júlí. Eitt af því sem er nauðsynlegt á nútímamótum er miðlun upplýsinga en þar kemur HorseDay sterkt inn. Smáforritið HorseDay hefur verið í mikilli þróun síðustu árin og sér HorseDay alfarið um niðurstöður hestamóta hérlendis. HorseDay hefur tekið við af gömlu góðu Landsmótskránni sem ekki er lengur gefin út á prenti en í smáforritinu er hægt að finna allar upplýsingar um landsmótið á einum stað. Síðan er skemmtilegur möguleiki að áhorfendur geta tekið beinan þátt með því að gefa einkunnir í forritinu og borið saman við einkunnir dómara.