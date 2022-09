Lokað hjá sýslumönnum á föstudaginn

Lokað verður hjá sýslumönnum um land allt föstudaginn 9. september vegna starfsdags.

Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem þetta kann að valda.

---

Wszystkie biura Sýslumenn na Islandii będą zamknięte w piątek 9 września ze względu na kształcenie ustawiczne naszych pracowników.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności

---

All offices of Sýslumenn in Iceland will be closed for the Friday 9th of september.

We apologize for any inconvenience

/Fréttatilkynning