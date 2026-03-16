Magnús Barðdal kynntur sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði
feykir.is Skagafjörður 16.03.2026 kl. 23.34
Sjálfstæðisflokkurinn í Skagafirði kynnti í kvöld framboðslista sinn til sveitarstjórnarkosninga á fjölmennum fundi á Sauðá á Sauðárkróki. Setið var í öllum stólum og staðið víða þegar Gísli Sigurðsson, fráfarandi oddviti, kynnti til leiks Magnús Barðdal sem nýjan oddvita flokksins í sveitarfélaginu.
Í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum segir að Magnús leiði lista sem er töluvert breyttur frá kosningunum 2022. Ásamt honum í efstu sætum eru Sólborg Borgarsdóttir í öðru sæti og Guðlaugur Skúlason í því þriðja. Þau þrjú kynntu saman öflugan og fjölbreyttan lista ungs og öflugs fólks í bland við eldri reynslubolta.
Stemningin á fundinum var frábær en öflugt starf félagsins í Skagafirði jafnt og þétt allt kjörtímabilið hefur undanfarið skilað sér í miklum áhuga á flokknum. Það skein í gegn í kvöld þar sem tæplega 70 manns skemmtu sér saman og voru síðustu gestir að skila sér heim að ganga miðnætti.
Sjálfstæðisflokkurinn í Skagafirði mun kynna stefnumál sín nánar á næstu vikum. Listinn er eftirfarandi:
- Magnús Barðdal, lögfræðingur
- Sólborg S. Borgarsdóttir, sérfræðingur hjá HMS
- Guðlaugur Skúlason, verkefnastjóri
- Rósanna Valdimarsdóttir, rekstraraðili og reiðkennari
- Jón Daníel Jónsson, matreiðslumaður
- Guðbjörg Konráðsdóttir, deildarstjóri á leikskóla
- Jóhann Daði Gíslason, formaður knattspyrnudeildar Tindastóls
- Brynja Sif Harðardóttir, markaðsfulltrúi
- Anton Þorri Axelsson, námsmaður
- Grazyna Maria Garlak, verkstjóri
- Jakob Logi Gunnarsson, rafmagnstæknifræðingur
- Sandra Björk Jónsdóttir, eigandi Sauðá
- Sigrún Eva Helgadóttir, bóndi á Reynistað
- Óli Björn Pétursson, fyrirtækjaeigandi
- Gunnar Smári Reynaldsson, rekstrarstjóri
- Merete Rabølle, bóndi á Hrauni
- Árni Egilsson, skrifstofustjóri og fyrrum sveitarstjóri á Hofsósi
- Gísli Sigurðsson, framkvæmdastjóri