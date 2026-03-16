Magnús Barðdal kynntur sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði

feykir.is Skagafjörður 16.03.2026 kl. 23.34 oli@feykir.is
Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði 2026. AÐSEND MYND
Sjálfstæðisflokkurinn í Skagafirði kynnti í kvöld framboðslista sinn til sveitarstjórnarkosninga á fjölmennum fundi á Sauðá á Sauðárkróki. Setið var í öllum stólum og staðið víða þegar Gísli Sigurðsson, fráfarandi oddviti, kynnti til leiks Magnús Barðdal sem nýjan oddvita flokksins í sveitarfélaginu.

Í tilkynningu frá Sjálfstæðisflokknum segir að Magnús leiði lista sem er töluvert breyttur frá kosningunum 2022. Ásamt honum í efstu sætum eru Sólborg Borgarsdóttir í öðru sæti og Guðlaugur Skúlason í því þriðja. Þau þrjú kynntu saman öflugan og fjölbreyttan lista ungs og öflugs fólks í bland við eldri reynslubolta.

Stemningin á fundinum var frábær en öflugt starf félagsins í Skagafirði jafnt og þétt allt kjörtímabilið hefur undanfarið skilað sér í miklum áhuga á flokknum. Það skein í gegn í kvöld þar sem tæplega 70 manns skemmtu sér saman og voru síðustu gestir að skila sér heim að ganga miðnætti.

Sjálfstæðisflokkurinn í Skagafirði mun kynna stefnumál sín nánar á næstu vikum. Listinn er eftirfarandi:
  1. Magnús Barðdal, lögfræðingur
  2. Sólborg S. Borgarsdóttir, sérfræðingur hjá HMS
  3. Guðlaugur Skúlason, verkefnastjóri
  4. Rósanna Valdimarsdóttir, rekstraraðili og reiðkennari
  5. Jón Daníel Jónsson, matreiðslumaður
  6. Guðbjörg Konráðsdóttir, deildarstjóri á leikskóla
  7. Jóhann Daði Gíslason, formaður knattspyrnudeildar Tindastóls
  8. Brynja Sif Harðardóttir, markaðsfulltrúi
  9. Anton Þorri Axelsson, námsmaður
  10. Grazyna Maria Garlak, verkstjóri
  11. Jakob Logi Gunnarsson, rafmagnstæknifræðingur
  12. Sandra Björk Jónsdóttir, eigandi Sauðá
  13. Sigrún Eva Helgadóttir, bóndi á Reynistað
  14. Óli Björn Pétursson, fyrirtækjaeigandi
  15. Gunnar Smári Reynaldsson, rekstrarstjóri
  16. Merete Rabølle, bóndi á Hrauni
  17. Árni Egilsson, skrifstofustjóri og fyrrum sveitarstjóri á Hofsósi
  18. Gísli Sigurðsson, framkvæmdastjóri
Til baka

