Malbik komið á 2 km kafla á Öxnadalsheiðinni
Það gleðjast örugglega margir vegfarendur yfir því að klæðingu var skipt út fyrir malbik á tæplega tveggja kílómetra kafla á Öxnadalsheiði milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar í lok ágúst. Sagt er frá því á síðu Vegagerðarinnar að framkvæmdin er liður í átaksverkefni stofnunarinnar þar sem malbik er lagt á vegkafla sem mikið mæðir á.
Það var Malbikun Akureyrar sem sá um framkvæmdina sem fór fram dagana 25. og 26. ágúst við góðar aðstæður. „Malbikaður var tæplega tveggja kílómetra kafli þar sem álag vegna umferðar, viðhalds og vetrarþjónustu er mikið og bikblæðingar í klæðingu verið tíðar. Með malbikun er dregið úr hættu á slíkum skemmdum.
Framkvæmdin er hluti af átaksverkefni í lagningu malbiks á viðkvæmum vegköflum sem hófst síðasta sumar. Nýi kaflinn er í beinu framhaldi af rúmlega þriggja kílómetra kafla sem malbikaður var á Öxnadalsheiði í fyrra.
Umferð um Öxnadalsheiði er mikil yfir sumartímann og því var áskorun að halda veginum opnum meðan á framkvæmdum stóð. Umferð var stýrt um vinnusvæðið enda er hjáleiðin löng og liggur út fyrir Tröllaskaga um Múlagöng og Strákagöng eða um Lágheiði,“ segir í fréttinni.