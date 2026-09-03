Umhverfisviðurkenningar Skagastrandar afhentar
Tilkynnt hefur verið um hvaða aðilar fá umhverfisviðurkenningar Sveitarfélagsins Skagastrandar fyrir árið 2026. Það eru annars vegar veitingahúsið Harbour á hafnarsvæðinu og svo hins vegar eigendur Sunnuvegar 1. Ragnheiður Erla Stefánsdóttir, oddviti sveitastjórnar, og Ólafur Þór Ólafsson, sveitarstjóri, afhentu verðlaunin á fallegu haustkvöldi síðasta þriðjudag.
Í frétt á vef Skagastrandar segir að „...viðurkenning fyrir snyrtilegt umhverfi fyrirtækis fór til veitingahússins Harbour. Það voru þau Hafdís Ásgeirsdóttir og Stefán Sveinsson sem tóku við verðlaununum fyrir hönd Harbour.
Viðurkenning fyrir snyrtilegan garð fór til Guðbjargar Viggósdóttur og Magnúsar Jónssonar fyrir fallega garðinn við hús þeirra að Sunnuvegi 1.“
Skagstrendingar hafa það skemmtilega fyrirkomulag á umhverfisviðurkenningunum að verðlaunahafar síðasta árs sjá um valið. „Þau Hafdís, Stefán, Guðbjörg og Magnús fara því með það vandasama hlutverk á árinu 2027,“ segir í fréttinni.
Hér að neðan má sjá fulltrúa Harbour taka við viðurkenningu sínni. Ljósmyndirnar tók Hafdís Hrefna Birgisdóttir.