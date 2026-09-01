Umsóknarfrestur er til miðnættis

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 01.09.2026 kl. 11.50 oli@feykir.is
Nú er umsóknarfresti að ljúka í Startup Landið 2026, nýsköpunarhraðal fyrir frumkvöðla og nýsköpunarteymi á landsbyggðinni. Hraðallinn er samstarfsverkefni landshlutasamtaka og atvinnuþróunarfélaga um land allt, þar á meðal Austurbrúar, og er markmið hans að styðja þátttakendur við að þróa hugmyndir sínar, efla viðskiptahæfni og byggja upp öflugt tengslanet. Umsóknarfrestur er til miðnættis 1. september.
 
Þátttakendur í Startup Landinu vinna markvisst að þróun verkefna sinna með aðstoð reynslumikilla leiðbeinenda og sérfræðinga. Áhersla er lögð á hagnýta vinnu, þróun viðskiptamódela, skapandi hugsun og tengslamyndun sem getur hjálpað verkefnum að komast á næsta stig. Startup Landið er nýsköpunarhraðall sem tengir saman náttúru, nýtingu og nýsköpun.

Við leitum að hugmyndum sem styrkja samfélög, skapa störf og skila verðmætum um land allt.
 
/tilkynning
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