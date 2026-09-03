Norðangarri með tónleika á Skagaströnd 23. september

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 03.09.2026 kl. 09.29 oli@feykir.is
Erla Dóra, Jón Þorsteinn og Þórður. AÐSEND MYND
Erla Dóra, Jón Þorsteinn og Þórður. AÐSEND MYND
Á tónleikunum verður flutt sambland af þjóðlögum víða að úr heiminum, m.a. frá Mexíkó, Finnlandi, Belgíu, Færeyjum og Tyrklandi, eða alls 13 löndum. Tónlistarhópurinn Norðangarri heldur tónleika í Hofskirkju á Höfðaströnd 23. september kl. 20:00.
 
Nafn tónleikanna er aðeins tvírætt, en auk þess að fjalla stuttlega um hvert þjóðlag verður komið inn á heiti hvers lands „landa“ (heimabruggs), svona til gamans. Áheyrendur fá á tónleikunum áhugaverða mynd af tónlist sem vex úr jarðvegi ólíkra menningarheima og tungumála. Tónlistin endurspeglar fjölbreytileika mannkynsins - og þá dásamlegu fegurð sem fylgir fjölbreytileikanum.
 
Fram koma Þórður Sigurðarson, Jón Þorsteinn Reynisson og Erla Dóra Vogler. Öll eru þau þekkt fyrir fyrsta flokks tónlistarflutning og líflega framkomu.
 
Tónleikarnir hafa áður verið fluttir á tónleikaröð Bláu kirkjunnar sumarið 2024, á þremur stöðum á Norðausturlandi sumarið 2025 (í Deiglunni á Akureyrarvöku, í Húsavíkurkirkju og Reykjahlíðarkirkju) og á Þjóðlagahátíð á Siglufirði sumarið 2026. Tónleikarnir hafa hlotið mjög góðar viðtökur. Gestir skrifuðu m.a. eftirfarandi um tónleikana: „Aldeilis frábær og skemmtileg.“, „Frábærir tónleikar takk fyrir mig“, „Þið eruð svo skemmtileg.“ og „Takk fyrir æðislega tónleika“!
Aðgangseyrir er kr. 3.500,- og verða miðar seldir við innganginn.
 

Tónleikarnir eru styrktir af Menningarsjóði Kaupfélags Skagfirðinga.

/tilkynning

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