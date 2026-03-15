Málþing á Hólum á þriðjudaginn

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 15.03.2026 kl. 23.44 oli@feykir.is

Við minnum á málþingið á Hólum nú á þriðjudaginn sem ber titilinn Viðurðir sem auðlind. Nemendur í Viðburðastjórnun við Háskólann á Hólum standa fyrir málþingi 17. mars kl. 13:00-16:00. Á málþinginu verður fjallað um mikilvægt og sívaxandi hlutverk viðburða í samfélagi og atvinnulífi.

Meðal annars verður rætt um öryggismál viðburða og mikilvægi þeirra fyrir samfélög og efnahagslíf. Auk þess verður fjallað um sjálfbærni í tengslum við viðburðahald og sértækan viðburð, Landsmót hestamanna, sem fer fram á Hólum næsta sumar.

Hér má kynna sér nánar málþingið og þá fjölmörgu fyrirlesara sem fram koma >

 

  • Umferðarkort Vegagerðarinnar nú um 23:45 í kvöld. SKJÁSKOT

    Þjóðvegur 1 lokaður frá Blönduósi og suður yfir Holtavörðuheiði

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.03.2026 kl. 00.01 oli@feykir.is
    Vonskuveður hefur verið víða á Norðurlandi vestra í dag og í kvöld og þjóðvegur 1 er til að mynda lokaður á kaflanum frá Blönduósi og alla leið suður í Borgarfjörð sem stendur. Í frétt á mbl.is segir að Rauði krossinn hafi opnað tvær fjöldahjálparstöðvar. Önnur er í Íþróttamiðstöðinni á Blönduósi og hin í Reykjaskjóla í Hrútafirði.
    Meira

  • Stólarnir komu, sáu, rændu og rupluðu á Skaganum

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 15.03.2026 kl. 15.45 oli@feykir.is
    Lið Tindastóls heimsótti lið ÍA á Akranesið í gærkvöldi en þetta var lokaleikurinn í 20. umferð Bónus deildar karla. Leikurinn var fjörugur en sigur var báðum liðum mikilvægur, Stólunum í baráttunni um gott sæti í úrslitakeppninni en Skagamenn eru að reyna að bjarga sér frá falli í 1. deild. Það mátti því búast við Skagamönnum baráttuglöðum og einbeittum en það má þó segja að þannig voru Skagamenn aðeins stilltir í um fimm mínútur í fyrsta leikhluta. Það dugði auðvitað skammt því Badmus og Basile voru í steiktu stuði fyrir Stólana sem unnu þægilegan sigur. Lokatölur 86-115.
    Meira

  • Lánleysi norðanliðanna í Lengjubikarnum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 15.03.2026 kl. 15.03 oli@feykir.is
    Lið Kormáks/Hvatar og Tindastóls léku í Lengjubikarnum í gær og hvorugt liðið nældi í stig. Tindastólsmenn léku við lið Hattar á Egilsstöðum og máttu sætta sig við 2-1 tap en Húnvetningar fengu skell í Grafarvoginum þar sem heimamenn í Fjölni skoruðu tíu sinnum án þess að lið Kormáks/Hvatar næði að koma inn höggi.
    Meira
  • Þórarinn Eymundsson spjallar við EiðfaxaTV að lokinni keppni. MYND AF FB-síðu Meistaradeildar KS.

    Tóti Eymunds tók fimmganginn í Meistaradeild KS

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 15.03.2026 kl. 12.15 oli@feykir.is
    Þriðja keppnisgrein í Meistaradeild KS í hestaíþróttum fór fram sl. föstudagskvöld í Svaðastaðahöllinni á Sauðárkróki. Í frétt á Facebook-síðu Meistaradeildarinnar segir að mörg góð, ung og upprennandi hross voru skráð til leiks ásamt örfáum reynsluboltum. Hofstorfan/550 var stigahæsta lið kvöldsins en leikar fóru þannig að Þórarinn Eymundsson (Hrímnir/Hestaklettur) bar sigur úr býtum en hann keppti á hinum þrautreynda Þráni frá Flagbjarnarholti.
    Meira
