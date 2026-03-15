Málþing á Hólum á þriðjudaginn
Við minnum á málþingið á Hólum nú á þriðjudaginn sem ber titilinn Viðurðir sem auðlind. Nemendur í Viðburðastjórnun við Háskólann á Hólum standa fyrir málþingi 17. mars kl. 13:00-16:00. Á málþinginu verður fjallað um mikilvægt og sívaxandi hlutverk viðburða í samfélagi og atvinnulífi.
Meðal annars verður rætt um öryggismál viðburða og mikilvægi þeirra fyrir samfélög og efnahagslíf. Auk þess verður fjallað um sjálfbærni í tengslum við viðburðahald og sértækan viðburð, Landsmót hestamanna, sem fer fram á Hólum næsta sumar.
