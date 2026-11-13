Menningarkvöldi frestað um sólarhring

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Listir og menning 13.11.2026 kl. 10.05 oli@feykir.is

Það er leiðinda veðurspá fyrir kvöldið og af þeim sökum hefur verið ákveðið að fresta hinu árlega Menningarkvöldi Nemendafélags Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra sem fram átti að fara í kvöld. Menningin er í hávegum höfð í FNV og því er Menningarkvöldinu aðeins frestað um sólarhring og hefur því verið sett á annað kvöld – laugardaginn 14. nóvember.

Það gefst því væntanlega bara meiri tími til að æfa atriðin,  setja upp andlitin og pússa spariskóna áður en veislan hefst.

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