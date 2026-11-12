Stólarnir frumsýna nýjan búning í kvöld þegar þeir mæta Lausanne
Fyrsti heimaleikurinn í ENBL-deildinni fer fram í kvöld þegar lið Pully Lausanne Foxes mætir í Síkið. Svisslendingarnir hafa tapað öllum fjórum leikjum sínum í keppninni en ekkert lið má vanmeta og ljóst að Stólarnir verða að mæta einbeittir til leiks. Leikurinn hefst kl. 19:15 en ljóst er að Pétur fyrirliði verður fjarri góðu gamni eftir að hafa meiðst í leiknum gegn ÍR sl. mánudag. Feykir heyrði hljóðið í fyrirliðanum nú um hádegisbil.