Stólarnir frumsýna nýjan búning í kvöld þegar þeir mæta Lausanne

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir, Lokað efni 12.11.2026 kl. 13.32 oli@feykir.is

Fyrsti heimaleikurinn í ENBL-deildinni fer fram í kvöld þegar lið Pully Lausanne Foxes mætir í Síkið. Svisslendingarnir hafa tapað öllum fjórum leikjum sínum í keppninni en ekkert lið má vanmeta og ljóst að Stólarnir verða að mæta einbeittir til leiks. Leikurinn hefst kl. 19:15 en ljóst er að Pétur fyrirliði verður fjarri góðu gamni eftir að hafa meiðst í leiknum gegn ÍR sl. mánudag. Feykir heyrði hljóðið í fyrirliðanum nú um hádegisbil.

Skráðu þig inn til að lesa

Þú getur valið um þrjár áskriftarleiðir:

Leið 1 (blað og rafrænn aðgangur)

Færð blaðið inn um lúguna í hverri viku, rafrænan aðgang að pdf útgáfunni og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 3.495 kr. á mánuði m/vsk (3.149 án/vsk)
Það eru alltaf fjögur blöð í mánaðaráskriftinni.

Leið 2 (rafrænn aðgangur að pdf útgáfu blaðsins)

Færð rafrænan aðgang að pdf útgáfunni að Feyki og að læstum fréttum inn á feykir.is.
Kostar 2.495 kr. á mánuði m/vsk. (2.248 kr. án/vsk).

Leið 3 (rafrænn aðgangur í viku)

Færð rafrænan aðgang að nýjasta tbl. Feykis og læstum fréttum í viku inn á feykir.is.
Kostar 695 kr. vikan m/vsk. (626 kr. án/vsk).

Kaupa áskrift
Til baka

Fleiri fréttir

  • Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra. MYND AÐSEND

    Eyjólfur kynnti fjölbreyttar aðgerðir til að efla byggðir landsins

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 12.11.2026 kl. 13.04 oli@feykir.is
    Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra mælti á Alþingi sl. þriðjudag fyrir tillögu til þingsályktunar um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2027-2041 og aðgerðaáætlun til fimm ára. Í aðgerðaáætluninni eru kynntar 44 fjölbreyttar aðgerðir til að efla byggðir landsins þvert á alla málaflokka. Þar af eru kynntar 30 nýjar aðgerðir.
    Meira
  • Karl Björnsson mætir til starfa í byrjun árs. MYND AF HSN.IS

    Karl Björnsson ráðinn yfirlæknir hjá HSN á Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 12.11.2026 kl. 10.53 oli@feykir.is
    Karl Björnsson heimilislæknir hefur verið ráðinn yfirlæknir hjá HSN á Blönduósi. Hann tekur við starfinu í byrjun nýs árs. Í frétt á vef HSN segir að Karl sé mörgum á Blönduósi að góðu kunnur, enda starfaði hann sem heimilislæknir á svæðinu í áratug, frá 2012 til 2022.
    Meira
  • Það var margt um manninn á rithöfundakvöldi fyrir síðustu jól. Á myndinn neðar má sjá höfundana sem heimsóttu safnið á síðasta rithöfundakvöldi. MYNDIR AF VEF SAFNSINS

    Góðir gestir væntanlegir á rithöfundakvöld Héraðsbókasafns Skagfirðinga

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 12.11.2026 kl. 09.45 oli@feykir.is
    Á fimmtudaginn í næstu viku, 19. nóvember, verður árlegt rithöfundakvöld haldið hjá Héraðsbókasafni Skagfirðinga. Rithöfundakvöldið er jafnan einn af stærstu viðburðum ársins hjá bókasafninu og verður engin undantekning frá því í ár. Von er á fimm valinkunnum höfundum sem munu lesa upp og kynna nýútkomnar bækur sínar.
    Meira
  • Nikola og David. MYNDIR AF NETINU

    David og Nikola áfram í herbúðum Tindastóls

    feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 12.11.2026 kl. 08.41 oli@feykir.is
    Tveir af lykilmönnum knattspyrnuliðs Tindastóls hafa endurnýjað samninga sína við félagið og verða það að teljast góðar fréttir. Um er að ræða miðjumanninn öfluga, David Bercedo, og markmanninn Nikola Stoisavljevic.
    Meira
Yfirlit frétta