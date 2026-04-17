Skagafjörður sem áfangastaður - grípum tækifærin | Rósanna Valdimarsdóttir skrifar
Ég hugsa oft um hvaða upplifun ferðamenn fara heim með eftir heimsókn til okkar í Skagafjörð. Ferðalög eru í mínum huga það eina sem ég eyði peningum í sem gerir mig ríkari. Ekki af hlutum, heldur af minningum, nýjum sjónarhornum og sögum sem móta mig og hvernig ég hugsa. Hver einasta ferð gefur mér eitthvað sérstakt sem ég fæ hvergi annars staðar keypt fyrir peninga.
Sagan er sterkur segull
Skagafjörður er ein af perlum Íslands og hefur alla burði til að verða einn eftirsóttasti áfangastaður landsins. Það gerist ekki af sjálfu sér heldur þurfum við að láta hendur standa fram úr ermum. Við sem hér búum vitum að fá svæði á Íslandi búa yfir jafn ríkulegri blöndu af náttúru, sögu og menningu. Hér sameinast kyrrð sveitarinnar og kraftar náttúrunnar. Staðir á borð við Glaumbæ og Hóla í Hjaltadal auk viðburða eins og Laufskálarétt laða að sér fjölda gesta ár hvert og sýna vel hvaða tækifæri eru til staðar fyrir okkur. Hins vegar hefur okkur ekki tekist að þróa Skagafjörð sem áfangastað til lengri dvalar.
Fram kemur í stefnumótun ferðaþjónustunnar á Norðurlandi vestra að fjöldi hótela og herbergja á svæðinu er verulega minni en annars staðar á landinu og það veldur því að hópar stoppa stutt eða fara einfaldlega fram hjá. Hér stöndum við frammi fyrir klassísku „hænan og eggið“ vandamáli. Hvort kemur á undan, fleiri ferðamenn eða fleiri gistirými?
Þróunin annars staðar á landinu sýnir að þar sem fjárfest er í innviðum, eykst eftirspurnin. Á sama tíma hefur orðið mikil uppbygging í ferðaþjónustu víða um land. Hótel, afþreying og baðlón eru að rísa víða og nú er komið að okkur í Skagafirði að byggja upp. Með því að laða að fjárfesta til þess að byggja upp Skagafjörð sem áfangastað með okkur rennum við annarri stoð undir efnahaginn í firðinum og tryggjum að við getum varðveitt menninguna og náttúruna sem gerir Skagafjörð að því sem hann er.
Rétti tíminn er núna
Beint flug til Akureyrar hefur opnað Norðurlandið fyrir nýjum markhópum, ekki síst yfir vetrartímann. Þar koma ferðamenn sem velja sérstaklega að heimsækja Norðurland og það er tækifæri sem við verðum að nýta.
Aukin áhersla á millilandaflug um Akureyri er þó ekki aðeins forsenda fyrir vexti ferðaþjónustu, hún er einnig stórt hagsmunamál fyrir íbúa svæðisins. Með öflugra flugi skapast raunverulegur valkostur fyrir fólk að ferðast erlendis án þess að þurfa að hefja allar ferðir með löngum akstri til Keflavíkur. Þetta eykur lífsgæði, styrkir byggð og gerir svæðið samkeppnishæfara þegar kemur að búsetu og atvinnu. Flugfélög munu fljúga hingað á meðan gestir vilja koma og á sama tíma verður sú leið opin fyrir okkur íbúa til meginlands Evrópu.
Látum ekki tækifærin renna okkur úr greipum
Við megum heldur ekki gleyma því sem gerir Skagafjörð einstakan á heimsvísu. Skagafjörður er heimavöllur íslenska hestsins og það er sérstaða sem við höfum ekki nýtt til fulls. Hér felast gríðarleg tækifæri til verðmætasköpunar um allan fjörð, bæði í ferðaþjónustu og tengdum greinum. Við þurfum að vera óhrædd við að markaðssetja svæðið sem miðstöð íslenska hestsins og byggja upp sterka ímynd í kringum þann einstaka styrkleika.
Til þess þarf samstillt átak. Bændur, ferðaþjónustan, menntastofnanir og fyrirtæki þurfa að taka höndum saman og sveitarfélagið getur leikið lykilhlutverk í því samtali og leitt saman öflugt fólk. Með markvissri uppbyggingu á gistingu, afþreyingu og sterkari samvinnu getum við laðað ferðamenn til lengri dvalar. Þannig styrkjum við atvinnulíf, aukum fjölbreytni starfa og gerum samfélagið enn betra og skemmtilegra fyrir okkur sem hér búum og þá sem okkur heimsækja.
Tækifærin eru til staðar og við munum ekki láta þau renna okkur úr greipum ef íbúar treysta okkur fyrir stjórn sveitarfélagsins næstu árin.
Rósanna Valdimarsdóttir, rekstraraðili, reiðkennari og frambjóðandi í 4. sæti á D-lista Sjálfstæðisflokks.