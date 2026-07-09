Mikilvæg tímamót Fornverkaskólans
„Það var einstaklega góð stemning á Tyrfingsstöðum, enda um að ræða stór tímamót í sögu Fornverkaskólans og ærið tilefni til að fagna,“ segir Berglind Þorsteinsdóttir safnstjóri Byggðasafns Skagfirðinga. Skólinn fagnar 20 ára starfsafmæli um þessar mundir og jafnframt eru liðin 20 ár frá því að Fornverkaskólinn og landeigendur á Tyrfingsstöðum gerðu með sér samning um endurbyggingu torfhúsanna á staðnum. Af þessu tilefni var opinn dagur og uppskeruhátíð á Tyrfingsstöðum á Kjálka fremst í Skagafirði