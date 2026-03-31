Njarðvík vann nauman sigur í bráðfjörugum leik
Átta liða úrslit í Bónus deild kvenna í körfunni hófust í gær með leik Njarðvíkur og Tindastóls en leikurinn fór fram í Njarðvík. Leikurinn var hin besta skemmtun, fjörugur og spennandi en Stólastúlkur voru lengstum að elta heimaliðið. Lið Tindastóls gafst aldrei upp, minnkuðu muninn í eitt stig þegar tæpar fjórar mínútur voru eftir en það vantaði örlítið meiri skynsemi og lukku á lokakaflanum til að stela sigrinum. Niðurstaðan sex stiga tap, 103-97, og Njarðvík leiðir einvígið 1-0.