Pistill um tónlistarskólann | Gunnar Ingi Jósepsson skrifar

feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar 15.05.2026 kl. 16.31
Gunnar Ingi Jósepsson. AÐSEND MYND
Ég vil aðeins að vekja athygli á aðstöðu tónlistarskólans hér í Húnabyggð. Tónlistarskóli Austur-Húnavetninga stendur nú frammi fyrir verulegum húsnæðis- og aðstöðuvanda sem hefur bein áhrif á gæði og skilvirkni tónlistarnáms í sveitarfélaginu. Til þess að tónlistarkennsla geti farið fram með eðlilegum hætti þarf tónlistarskóli að vera í návígi við grunnskólann. Nemendur þurfa að geta gengið auðveldlega úr kennslustundum í grunnskólanum yfir í tónlistartíma og aftur til baka án þess að það raski skólagöngu þeirra eða skapi óþarfa álag.

Í dag hefur tónlistarskólinn aðeins eitt hentugt kennslurými í nágrenni grunnskólans, Norðursal í íþróttamiðstöðinni. Það rými er mjög mikilvægt fyrir starfsemina, en eitt rými dugar einfaldlega ekki fyrir þann fjölda kennara og nemenda sem skólinn þjónustar. Afleiðingin er sú að margir kennarar þurfa að samnýta sama rýmið og geta því ekki kennt samtímis. Þetta gerir skipulag kennslunnar erfitt og veldur því að kennarar eru stöðugt á skjön hver við annan og hitta því lítið samstarfsfélaga sína í vinnunni.

En höfum við ekki nóg pláss á Húnabraut 26?

Húnabraut 26 hefur lítið fengið viðhald um árabil og er orðið illa farið, vatnslekar í veggjum um allt hús og nýlega hefur komist vatn í raflagnir hússins. Það er í raun til skammar hvernig sveitarfélagið hefur staðið að viðhaldi á húsnæðinu. Það hentar einnig illa til kennslu á skólatíma þar sem það er langt frá grunnskólanum.

Ég ólst sjálfur upp við grunnskóla þar sem tónlistarskólinn var sýnilegur hluti af skólastarfinu. Tónlistarkennarar sáu reglulega um samsöng og komu að tónlistarvalgreinum og öðru skapandi starfi innan skólans. Ég hef séð hvernig tónlistarskólinn getur gefið líf og fjör í grunnskólastarfið ef hann fær tækifæri til. Ég held að það sé vilji til slíks samstarfs hér líka, en til þess þarf tónlistarskólinn að vera í húsnæði nær grunnskólanum. Mikilvægt er þó að tónlistarskólinn haldi áfram að vera sjálfstæð eining, enda sinnir hann ekki aðeins börnum heldur líka fullorðnum og gegnir mikilvægu hlutverki í menningarlífi samfélagsins. Við viljum að aðstaðan geti áfram verið aðgengileg fyrir tónlistarfólk í sveitarfélaginu til afnota til þess að styðja við skapandi verkefni.

Við erum mjög heppin með tónlistarkennara hér. Það er ekki sjálfsagt að svona fært tónlistarfólk og kennarar starfi í svona litlu samfélagi. Sveitarfélagið þarf að sýna þessu fólki virðingu með því að koma tónlistarskólanum í húsnæði sem hentar starfseminni. Það þarf ekki endilega að kosta margar milljónir að finna lausn á þessu. Lausnirnar eru til — það þarf bara skapandi hugsun og vilja.

Ég treysti því að fólkið sem mun leiða þessar umræður áfram á næstu árum muni horfa á heildarmyndina og gæta þess að tónlistarskólinn gleymist ekki í þeirri mikilvægu uppbyggingu sem fram undan er. Tónlistarskólinn er ekki aukaatriði heldur mikilvægur hluti af menningu, samfélagi og tækifærum barna og fullorðinna í sveitarfélaginu.

Með betra húsnæði nálægt grunnskólanum væri hægt að efla tónlistarnám, bæta samstarf milli grunnskóla og tónlistarskóla og skapa bæði nemendum og kennurum betra og heilbrigðara starfsumhverfi.

Gunnar Ingi Jósepsson
skipar 14. sæti Framsóknar og annarra framfarasinna í Húnabyggð.

    Byggðalistinn er ekki háður hefðbundinni flokkspólitík og getur því virkjað mannauðinn og skapað hugmyndir með frelsið að leiðarljósi. Á listanum er fólk af öllu hinu pólitíska litrófi, með ólíkan bakgrunn og víðsvegar að úr Skagafirði. Þannig búum við að víðtækri þekkingu á samfélaginu okkar, en eigum það sameiginlegt að brenna fyrir hagsmunum íbúa Skagafjarðar.
    Við höfum flest verið í þeim aðstæðum að íhuga stóra ákvörðun. Ákvörðun sem mun breyta lífi okkar að mörgu leyti, ákvörðun um að stíga út fyrir þægindarammann og/eða ákvörðun sem við vitum að felur í sér skuldbindingu þar sem fólk treystir á okkur og við megum ekki bregðast. Það eru nokkrir mánuðir síðan ég fór að íhuga af alvöru að gefa kost á mér til starfa fyrir samfélagið mitt á vettvangi sveitarstjórnar. Það er margt sem fer í gegnum huga manns og fyrir mér var stærsta spurningin hvort ég gæti lagt allt í sölurnar til þess að láta framtíðarsýn verða að veruleika sem hefur kraumað innra með mér um tíma. Sýn sem ég hef lýst með orðunum „Gerum Skagafjörð skemmtilegri".
    Í byrjun júní verða komin þrjú ár síðan ég fluttist á Sauðárkrók ásamt syni mínum. Flutningarnir voru gæfuspor í okkar lífi og hér hefur okkur liðið mjög vel. Við höfum fjárfest í fasteign og hér ætla ég, að minnsta kosti, að búa þar sem eftir er.
    Háskólinn á Hólum stendur, í samstarfi við Gló stuðningsfélag, fyrir tveggja daga ráðstefnu þar sem sjónum verður beint að dýrastuddri nálgun í heilbrigðis-, mennta- og félagsþjónustu, með sérstakri áherslu á hesta.
