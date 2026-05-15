Heiðarleg pólitík | Eyþór Fannar Sveinsson skrifar
Nú styttist í stóru stundina, að kjörstaðir verði opnaðir og framtíð Skagafjarðar sett í þínar hendur. Á síðustu vikum hefur kosningabarátta verið háð með tilheyrandi fundarhaldi, sameiginlegum framboðsfundum, pallborðsumræðum og greinaskrifum. Fyrir kjósendur er skiljanlega erfitt að fylgjast með öllum umræðum. Það er því við hæfi að draga saman nokkur atriði sem fram hafa komið í baráttunni og þá taktík sem notuð hefur verið.
Mig langar að byrja á að nýta tækifærið og minnast á ummæli mín í pallborði RÚV í byrjun kosningabaráttunnar. Ummæli þessi snerust um kaup sveitarfélagsins á eignum á Hólum. Pólitískir andstæðingar hafa nýtt sér þessi ummæli og haldið á lofti að Byggðalistinn vilji að sveitarfélagið yfirtaki allar eignir ríkisins á Hólum. Það er ekki raunin því hálfkláruð ummæli mín tengdust yfirtöku á eignum í formi gatna og lóða með það að markmiði að sveitarfélagið fengi aukið tækifæri til að þjónusta íbúa á Hólum og styrkja Hólastað. Samningur þess efnis hefur nú verið undirritaður við ríkið sem er gott skref í rétta átt.
Í framhaldi af því er vert að benda á nokkur athyglisverð ummæli sem hafa fallið í baráttunni frá núverandi meirihlutaflokkum:
- Að kostnaður fyrir hvern fermetra í nýjum leikskóla í Varmahlíð væri sanngjarn, eða rétt undir 800 þús. kr. á fermetra. Í sama viðtali er heildarkostnaður sagður vera 830 milljónir kr. og framkvæmdum ekki enn lokið.
Byggingin er 540 fermetrar og miðað við núverandi heildarkostnað reiknast fermetraverð upp á 1.537 þús. kr. sem er langt frá fyrrnefndum 800 þús. kr.
(Pallborð Morgunblaðsins)
- Að setja eigi byggingu Menningarhúss í útboð til að kostnaðargreina framkvæmdina. Út frá því verði metið hvort fara eigi af stað í verkefnið.
Undarleg skilaboð til verktaka og alls ekki hvetjandi til að bjóða í. Kostnaðaráætlanir verða almennt að liggja fyrir áður en útboðsferli hefst og fullreiknuð kostnaðaráætlun fyrir Menningarhús myndi auðvitað sýna umfang verkefnisins. Hér má spyrja sig hvar sársaukamörkin í kostnaði liggja að mati framboðsins? (Pallborð Morgunblaðsins, o.fl.)
- Að Tónlistarskóli Skagafjarðar færist að hluta inn í nýtt menningarhús á Flæðum.
Einkennilegur málflutningur í ljósi þess að samkvæmt teikningum sem kynntar voru við opnun Sæluviku eru engin rými ætluð Tónlistarskólanum í húsinu. (Samtal við skóla)
- Að Íþróttahús á Hofsósi komi til framkvæmda á næstu dögum.
Bygging sem er ennþá á teikniborðinu og óljóst hvort breyta þurfi gildandi deiliskipulagi af lóðinni til að framkvæmdir geti hafist, sem getur tekið margar vikur. (Sameiginlegur íbúafundur, o.fl.)
- Að bændur á Nöfum þurfi ekki að hafa áhyggjur af tilveru sinni næsta áratug að minnsta kosti en í sömu andrá rætt um vilja til að skipuleggja íbúðabyggð á Nöfum í náinni framtíð
Þversögn sem slær ekki á óvissu. (Sameiginlegur íbúafundur)
- Að framkvæmdir við fjölnota íþróttahús á Sauðárkróki geti hafist árið 2028.
Miðað við rekstrarstöðu og fjárhagslegar skuldbindingar sveitarfélagsins hvað uppbyggingu á Menningarhúsi, stækkun á Verknámshúsi FNV, stækkun á hafnarmannvirkjum, viðhaldi og öðrum verkefnum varðar, eru það óraunhæfar fullyrðingar. (Pallborð UMSS, ofl.)
- Að auka þurfi samtal og samráð við íbúa og það verði haft að leiðarljósi á komandi kjörtímabili.
Með vísan Í meirihlutasáttmála flokkana frá 2022 stendur: “Vinna skal að auknu íbúalýðræði og gagnsæi í stjórnsýslu með íbúafundum.” Því ætti að verða breyting á því á næsta kjörtímabili? (Sameiginlegur íbúafundur)
Í raun eru mörg fleiri dæmi sem hafa litað þessa kosningabaráttu en hér er hin eiginlega birtingarmynd pólitíkur að völdum, sem svífst einskis við atkvæðaveiðar. Pólitík sem þessa viljum við í Byggðalistanum ekki stunda. Við reynum eftir fremsta megni að vera heiðarleg, sem er okkar styrkleiki til að afla trausts við kjósendur. Við leggjum okkur fram við að vinna að málefnunum og margt hefur áunnist með þeim vinnubrögðum á líðandi kjörtímabili.
Fáum við traustið til að starfa í meirihluta ætlum við að vera sýnileg, hlusta og virkja starfsfólk með okkur, þeim og sveitarfélaginu til heilla. Við munum styrkja samtal við atvinnulífið og leita leiða til að auka tækifærin um allt hérað. Síðast en ekki síst verður að styrkja og auka þátttöku íbúa. Samfélag sem er mótað af íbúum þess með framtíðarsýn og þörfum fólksins að leiðarljósi verður sjálfkrafa skemmtilegt samfélag sem gott er að búa í. Við þurfum að gera metnaðarfulla en raunhæfa framtíðarstefnu á öllum sviðum til að gera samfélaginu kleift að þróast til lengri tíma.
Fyrst og fremst þarf þó alltaf að leggja áherslu á að þjónusta íbúa vel óháð búsetu, hvort sem um er að ræða skólamál, þjónustu við eldri borgara, snjómokstur eða sorphirðu. Það er jafnframt grundvallaratriði að áætlanir og verkefni séu unnin í samstarfi við íbúa. Sveitarfélagið er í þjónustuhlutverki og það þarf að hafa að leiðarljósi.Í kosningabaráttunni hafa meirihluta flokkarnir ekki sýnt nein augljós merki um vilja til breytinga, hvorki í tali né gjörðum. Það er því ljóst kjósandi góður að valið snýst um annað hvort óbreytt ástand, eða tækifæri til breytinga. Eruð þið sátt við núverandi stjórnarfar? Eruð þið sátt við að ákvarðanir séu teknar og þið upplýst um það eftir á eða viljið þið vera boðin í samtal um framtíð Skagafjarðar?
Ef þið viljið raunverulegar breytingar í stjórn og stefnu, þá þurfið þið að kjósa breytingar.
Byggðalistinn er tilbúinn til að taka ábyrgð og móta framtíð Skagafjarðar í virku samtali við íbúa.
Nýtum kosningaréttinn og tækifærið til að taka þátt í mótun framtíðar okkar allra.
Byggðalistinn er tilbúinn í meirihlutasamstarf, en er að öðru leyti óbundinn.
Merkið X við L á kjörseðlinum 16. maí.
Eyþór Fannar Sveinsson
1. sæti Byggðalistans í Skagafirði.