Atkvæði til sölu | Lee Ann Maginnis skrifar
Í byrjun júní verða komin þrjú ár síðan ég fluttist á Sauðárkrók ásamt syni mínum. Flutningarnir voru gæfuspor í okkar lífi og hér hefur okkur liðið mjög vel. Við höfum fjárfest í fasteign og hér ætla ég, að minnsta kosti, að búa þar sem eftir er.
Ég hef fylgst með sveitarstjórnarkosningunum úr fjarlægð, sé stundum eitthvað á Facebook, en aðallega úr öðrum sveitarfélögum og svo hafa allir flokkar borið út áherslur sínar í hús. Ég veit ekki hvort það sé aldurinn, þátttaka mín í stjórnmálum eða það að ég þekki ekki alla þá sem eru í framboði, en ég sakna þess pínu að fá ekki símtöl eða samtal úti á götu um hvað best sé að kjósa og finna að atkvæði mitt hafi vægi.
Flokkarnir hafa nú eitthvað verið á ferðinni á vinnustaðnum mínum en þar hefur sjaldnast verið tími til að ræða málin af einhverri alvöru.
En hvaða vil ég sjá í sveitarfélaginu?
Ég hef verið mjög ánægð með starfsemina í Árskóla og mun seint getað þakkað umsjónarkennurum og starfsfólki unglingastigsins fyrir allt það sem þeir hafa gert fyrir son minn. Hér hefur hann blómstrað og fengið tækifæri til þess að komast áfram í lífinu á eigin verðleikum. Mér hefur alveg fundist vanta í kosningabaráttunni umræðu um hversu góða skóla við eigum og hversu öflugur mannauðurinn er og það verður ekki tekið af þeim. Þó svo að það vanti upp á húsnæðið eða aðstöðuna þá er þetta fólkið sem eyðir miklum tíma með börnunum okkar og það ber okkur að þakka fyrir.
Ég hef verið heppin með búsetu á Sauðárkróki en ég hef búið við stofngötur og lendi sjaldnast í vandræðum á bílnum þegar það fer að snjóa. Það er hins vegar ekki sama staða þegar ég ákveð að fara fótgangandi. Ég væri til í að sjá breytingar á mokstri gangstétta til að auka umferðaröryggi fótgangandi og gefa þeim tækifæri, sem vilja nýta aðra samgöngumáta en einkabílinn, að þau geti gengið að því vísu að þau komist á áfangastað án þess að stofna lífi sínu í hættu.
Sorpmálin hafa mér líka verið ofarlega í huga en þvílíkur munur er það að geta flokkað lífrænt rusl. Ég hef fengið góða þjónustu á gámasvæðinu og starfsfólkið hjálplegt. Ég sakna þess stundum að það sé ekki opið á laugardögum og stundum væri ég til í að tunnurnar væru tæmdar oftar yfir sumartímann en þá er stutt fyrir mig að skjótast með klippikortið góða.
Ég er reglulegur gestur í íþróttamannvirkjum á Sauðárkróki, í íþróttahúsinu, á gervigrasvellinum og í sundlauginni. Íþróttahúsið er löngu sprungið, gervigrasvellinum þurfa að fylgja búningsklefar og opnunartími sundlaugarinnar mætti vera lengri. Ég átta mig fyllilega á því að það þarf fleira starfsfólk sem kostar pening en skv. fréttaflutningi sveitarfélagsins þá hefur aðsókn aukist verulega með tilkomu nýju sundlaugarinnar.
Já og ég vil líka menningarhús.
Svo væri ég reyndar til í að fá að vera formaður nefndar sem sektar fólk fyrir ljótt jólaskraut sem yrði tekjuaukandi fyrir sveitarfélagið.
Ef einhver flokkur sér hag sinn í atkvæði, með þessar kröfur, þá er mitt til sölu.
Lee Ann Maginnis
Fasteignagjaldagreiðandi, móðir, kennari og lögfræðingur.