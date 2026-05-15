Kjósum Byggðalistann | Frá Byggðalistanum
Byggðalistinn er ekki háður hefðbundinni flokkspólitík og getur því virkjað mannauðinn og skapað hugmyndir með frelsið að leiðarljósi. Á listanum er fólk af öllu hinu pólitíska litrófi, með ólíkan bakgrunn og víðsvegar að úr Skagafirði. Þannig búum við að víðtækri þekkingu á samfélaginu okkar, en eigum það sameiginlegt að brenna fyrir hagsmunum íbúa Skagafjarðar.
Við treystum okkur til að leiða sveitarfélagið með heiðarleika, skynsemi og í samstarfi við íbúa.
Aðal áherslumál Byggðalistans er að styrkja grunnstoðir samfélagsins. Það sem við teljum mest aðkallandi eru framkvæmdir í leik- og grunnskólum. Þar setjum við byggingu íþróttahúss á Hofsósi í forgang og teljum jafnframt tímabært að viðbygging við Árskóla og íþróttahúsið á Sauðárkróki fari í undirbúning. Slík uppbygging getur haft margvísleg samlegðaráhrif, meðal annars með tilfærslu Árvistar og Frístundar og bættri aðstöðu fyrir eldri borgara. Tónlistarskólinn fengi á sama tíma aukin tækifæri til vaxtar.
Í grunninn viljum við að öll börn í Skagafirði hafi gott aðgengi að íþrótta- og tómstundastarfi og að aðstaða til list-, verk- og raungreina sé í takt við þarfir nútímans.
Við viljum hækka hvatapeninga strax á næsta ári og tryggja að öll börn geti nýtt þá. Jafnframt viljum við lengja opnunartíma sundlauga og móta framtíðaráætlun um viðhald og frekari uppbyggingu íþrótta- og útivistarsvæða um allan fjörð.
Framundan eru stór verkefni þar sem vanda þarf til verka, svo sem uppbygging Hóla í Hjaltadal svo bæði skóli og byggð megi vaxa og dafna og uppbygging aðstöðu fyrir söfnin í Skagafirði, allt frá varðveislurýmum til aðkomu að Glaumbæjarsvæðinu. Þá má ekki gleyma viðhaldi á eignum sveitarfélagsins, en því er víða ábótavant.
Þegar farið er í umfangsmiklar framkvæmdir teljum við mikilvægt að undirbúa verkin vel, tryggja fjármagn og ljúka hönnun áður en framkvæmdir hefjast. Við vitum öll hvað það getur verið kostnaðarsamt að breyta verkum eftir að hafist er handa. Þetta á ekki síst við um stór og flókin verkefni eins og menningarhús. Við erum ekki á móti slíkri uppbyggingu, en leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og ábyrgð í fjármálum.
Í Skagafirði er fjölbreytt atvinnulíf og mikil tækifæri til frekari atvinnusköpunar. Við teljum styrk felast í því að vera dreifbýlt, fjölkjarna sveitarfélag, landbúnaðar- og matvælahérað, ríkt af sögu og menningu og umvafið náttúrufegurð og tækifærum til útivistar.
Við viljum breyta um nálgun í sveitarstjórnarmálum og hugsa til lengri tíma. Það er kominn tími til að hugsa stórt hvað uppbyggingu og fólksfjölgun varðar og gera áætlanir til framtíðar. Skipulagsmál ætti að vinna með að lágmarki 30 ára sýn, og drög að stefnu til enn lengri tíma. Laða að fjárfesta og stuðla að uppbyggingu fjölbreytts húsnæðis um allan fjörð.
Við viljum lækka fasteignagjöld í A-flokki í 0,35% á kjörtímabilinu og létta undir fjárhag heimilanna þar sem þau eru einn stærsti útgjaldaliðurinn fyrir mörg heimili. Markmiðið er að fólk þori að fara í framkvæmdir og sveitarfélagið hagnast af því.
Við viljum sjá samfélagið þróast og vaxa á heilbrigðan hátt í takt við tímann, taka vel á móti fólki sem hingað vill flytjast og á sama tíma hlúa að því sem fyrir er.
Fyrst og fremst þarf þó alltaf að leggja áherslu á að þjónusta íbúa vel óháð búsetu, hvort sem um er að ræða snjómokstur, sorphirðu, skólamál eða þjónustu við eldri borgara. Það er jafnframt grundvallaratriði að áætlanir og verkefni séu unnin í samstarfi við íbúa. Sveitarfélagið er í þjónustuhlutverki og það þarf að hafa að leiðarljósi.
Við biðjum ykkur, kæru kjósendur, að íhuga vel þegar í kjörklefann er komið. Eruð þið sátt við núverandi stjórnarfar? Eruð þið sátt við að ákvarðanir séu teknar og þið upplýst um það eftir á eða viljið þið vera boðin í samtal um framtíð Skagafjarðar?
Ef þið viljið raunverulegar breytingar í stjórn og stefnu, þá þurfið þið að kjósa breytingar.
Byggðalistinn er tilbúinn til að taka ábyrgð og móta framtíð Skagafjarðar í virku samtali við íbúa.
Nýtum kosningaréttinn og tækifærið til að taka þátt í mótun framtíðar okkar allra.
Byggðalistinn er tilbúinn í meirihlutasamstarf, en er að öðru leyti óbundinn.
Merkið X við L á kjörseðlinum 16. maí.