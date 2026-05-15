Kjósum Byggðalistann | Frá Byggðalistanum

feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 15.05.2026 kl. 15.37
Frambjóðendur Byggðalistans. AÐSEND MYND
Frambjóðendur Byggðalistans. AÐSEND MYND

Byggðalistinn er ekki háður hefðbundinni flokkspólitík og getur því virkjað mannauðinn og skapað hugmyndir með frelsið að leiðarljósi. Á listanum er fólk af öllu hinu pólitíska litrófi, með ólíkan bakgrunn og víðsvegar að úr Skagafirði. Þannig búum við að víðtækri þekkingu á samfélaginu okkar, en eigum það sameiginlegt að brenna fyrir hagsmunum íbúa Skagafjarðar.

Við treystum okkur til að leiða sveitarfélagið með heiðarleika, skynsemi og í samstarfi við íbúa.

Aðal áherslumál Byggðalistans er að styrkja grunnstoðir samfélagsins. Það sem við teljum mest aðkallandi eru framkvæmdir í leik- og grunnskólum. Þar setjum við byggingu íþróttahúss á Hofsósi í forgang og teljum jafnframt tímabært að viðbygging við Árskóla og íþróttahúsið á Sauðárkróki fari í undirbúning. Slík uppbygging getur haft margvísleg samlegðaráhrif, meðal annars með tilfærslu Árvistar og Frístundar og bættri aðstöðu fyrir eldri borgara. Tónlistarskólinn fengi á sama tíma aukin tækifæri til vaxtar.

Í grunninn viljum við að öll börn í Skagafirði hafi gott aðgengi að íþrótta- og tómstundastarfi og að aðstaða til list-, verk- og raungreina sé í takt við þarfir nútímans.

Við viljum hækka hvatapeninga strax á næsta ári og tryggja að öll börn geti nýtt þá. Jafnframt viljum við lengja opnunartíma sundlauga og móta framtíðaráætlun um viðhald og frekari uppbyggingu íþrótta- og útivistarsvæða um allan fjörð.

Framundan eru stór verkefni þar sem vanda þarf til verka, svo sem uppbygging Hóla í Hjaltadal svo bæði skóli og byggð megi vaxa og dafna og uppbygging aðstöðu fyrir söfnin í Skagafirði, allt frá varðveislurýmum til aðkomu að Glaumbæjarsvæðinu. Þá má ekki gleyma viðhaldi á eignum sveitarfélagsins, en því er víða ábótavant.

Þegar farið er í umfangsmiklar framkvæmdir teljum við mikilvægt að undirbúa verkin vel, tryggja fjármagn og ljúka hönnun áður en framkvæmdir hefjast. Við vitum öll hvað það getur verið kostnaðarsamt að breyta verkum eftir að hafist er handa. Þetta á ekki síst við um stór og flókin verkefni eins og menningarhús. Við erum ekki á móti slíkri uppbyggingu, en leggjum áherslu á vönduð vinnubrögð og ábyrgð í fjármálum.

Í Skagafirði er fjölbreytt atvinnulíf og mikil tækifæri til frekari atvinnusköpunar. Við teljum styrk felast í því að vera dreifbýlt, fjölkjarna sveitarfélag, landbúnaðar- og matvælahérað, ríkt af sögu og menningu og umvafið náttúrufegurð og tækifærum til útivistar.

Við viljum breyta um nálgun í sveitarstjórnarmálum og hugsa til lengri tíma. Það er kominn tími til að hugsa stórt hvað uppbyggingu og fólksfjölgun varðar og gera áætlanir til framtíðar. Skipulagsmál ætti að vinna með að lágmarki 30 ára sýn, og drög að stefnu til enn lengri tíma. Laða að fjárfesta og stuðla að uppbyggingu fjölbreytts húsnæðis um allan fjörð.

Við viljum lækka fasteignagjöld í A-flokki í 0,35% á kjörtímabilinu og létta undir fjárhag heimilanna þar sem þau eru einn stærsti útgjaldaliðurinn fyrir mörg heimili. Markmiðið er að fólk þori að fara í framkvæmdir og sveitarfélagið hagnast af því.

Við viljum sjá samfélagið þróast og vaxa á heilbrigðan hátt í takt við tímann, taka vel á móti fólki sem hingað vill flytjast og á sama tíma hlúa að því sem fyrir er.

Fyrst og fremst þarf þó alltaf að leggja áherslu á að þjónusta íbúa vel óháð búsetu, hvort sem um er að ræða snjómokstur, sorphirðu, skólamál eða þjónustu við eldri borgara. Það er jafnframt grundvallaratriði að áætlanir og verkefni séu unnin í samstarfi við íbúa. Sveitarfélagið er í þjónustuhlutverki og það þarf að hafa að leiðarljósi.

Við biðjum ykkur, kæru kjósendur, að íhuga vel þegar í kjörklefann er komið. Eruð þið sátt við núverandi stjórnarfar? Eruð þið sátt við að ákvarðanir séu teknar og þið upplýst um það eftir á eða viljið þið vera boðin í samtal um framtíð Skagafjarðar?

Ef þið viljið raunverulegar breytingar í stjórn og stefnu, þá þurfið þið að kjósa breytingar.

Byggðalistinn er tilbúinn til að taka ábyrgð og móta framtíð Skagafjarðar í virku samtali við íbúa.

Nýtum kosningaréttinn og tækifærið til að taka þátt í mótun framtíðar okkar allra.

Byggðalistinn er tilbúinn í meirihlutasamstarf, en er að öðru leyti óbundinn.

Merkið X við L á kjörseðlinum 16. maí.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Gunnar Ingi Jósepsson. AÐSEND MYND

    Pistill um tónlistarskólann | Gunnar Ingi Jósepsson skrifar

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Aðsendar greinar 15.05.2026 kl. 16.31 oli@feykir.is
    Tónlistarskóli Austur-Húnavetninga stendur nú frammi fyrir verulegum húsnæðis- og aðstöðuvanda sem hefur bein áhrif á gæði og skilvirkni tónlistarnáms í sveitarfélaginu. Til þess að tónlistarkennsla geti farið fram með eðlilegum hætti þarf tónlistarskóli að vera í návígi við grunnskólann. Nemendur þurfa að geta gengið auðveldlega úr kennslustundum í grunnskólanum yfir í tónlistartíma og aftur til baka án þess að það raski skólagöngu þeirra eða skapi óþarfa álag.
    Meira
  • Magnús Barðdal. MYND AÐSEND

    Hvað breytist ef þú kýst skemmtilegri Skagafjörð? | Magnús Barðdal skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 15.05.2026 kl. 15.12 oli@feykir.is
    Við höfum flest verið í þeim aðstæðum að íhuga stóra ákvörðun. Ákvörðun sem mun breyta lífi okkar að mörgu leyti, ákvörðun um að stíga út fyrir þægindarammann og/eða ákvörðun sem við vitum að felur í sér skuldbindingu þar sem fólk treystir á okkur og við megum ekki bregðast. Það eru nokkrir mánuðir síðan ég fór að íhuga af alvöru að gefa kost á mér til starfa fyrir samfélagið mitt á vettvangi sveitarstjórnar. Það er margt sem fer í gegnum huga manns og fyrir mér var stærsta spurningin hvort ég gæti lagt allt í sölurnar til þess að láta framtíðarsýn verða að veruleika sem hefur kraumað innra með mér um tíma. Sýn sem ég hef lýst með orðunum „Gerum Skagafjörð skemmtilegri“.
    Meira
  • Lee Ann Maginnis. AÐSEND MYND

    Atkvæði til sölu | Lee Ann Maginnis skrifar

    feykir.is Skagafjörður, Aðsendar greinar 15.05.2026 kl. 14.28 oli@feykir.is
    Í byrjun júní verða komin þrjú ár síðan ég fluttist á Sauðárkrók ásamt syni mínum. Flutningarnir voru gæfuspor í okkar lífi og hér hefur okkur liðið mjög vel. Við höfum fjárfest í fasteign og hér ætla ég, að minnsta kosti, að búa þar sem eftir er.
    Meira
  • Gagnkvæmt traust.Mynd: Holar.is

    Alþjóðleg ráðstefna um þjónustu með aðstoð dýra fer fram á Hólum 15.–16. maí

    feykir.is Skagafjörður, Hestar 15.05.2026 kl. 11.30 hinrik@feykir.is
    Háskólinn á Hólum stendur, í samstarfi við Gló stuðningsfélag, fyrir tveggja daga ráðstefnu þar sem sjónum verður beint að dýrastuddri nálgun í heilbrigðis-, mennta- og félagsþjónustu, með sérstakri áherslu á hesta.
    Meira
Yfirlit frétta