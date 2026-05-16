Sveitarstjórnarkosningar í dag
Það er kosið til sveitarstjórna í dag, 16. maí, og rétt að hvetja alla þá sem á annað borð mega kjósa til að nýta atkæðisréttinn. Á Norðurlandi vestra er nú kosið í fjórum sveitarfélögum; í Húnaþingi vestra, Húnabyggð, Skagaströnd og í Skagafirði er kjördeild á þremur stöðum; í bóknámshúsi FNV á Sauðárkróki, í Grunnskólanum austan Vatna á Hofsósi og í Varmahlíðarskóla. Nánar upplýsingar má finna hér í fréttinni.
Húnahornið segir frá því að losið er í þremur sveitarfélögum í Húnavatnssýslunum tveimur, þ.e. í Húnaþing vestra, Húnabyggð og á Skagaströnd. Allir kjörstaðir opna klukkan níu og þeim lokað klukkan tíu í kvöld nema á Skagaströnd en þar lokar klukkustund fyrr eða klukkan níu. Talninga hefst fljótlega eftir að kjörstöðum lokar.
Kjörstaður í Húnaþingi vestra er í Félagsheimilinu Hvammstanga. Í Húnabyggð er kjörstaður í Íþróttamiðstöðinni, norður sal, gengið inn frá Melabraut og á Skagaströnd er kjörstaður í Félagsheimilinu Fellsborg.
Skagafjörður
Við sveitarstjórnarkosningar sem fram fara laugardaginn 16. maí nk. er skipan í kjördeildir Í Skagafirði sem hér segir:
Kjördeild í Bóknámshúsi FNV: þar kjósa íbúar Sauðárkróks og fyrrum Skarðs-, Rípur- og Skefilsstaðahreppa
– kjörfundur hefst kl. 09:00
Kjördeild í Grunnskólanum austan Vatna: þar kjósa íbúar fyrrum Hofs-, Fljóta-, Hóla- og Viðvíkurhreppa
– kjörfundur hefst kl. 10:00
Kjördeild í Varmahlíðarskóla: þar kjósa íbúar fyrrum Staðar–, Seylu-, Akra- og Lýtingstaðahreppa
– kjörfundur hefst kl. 10:00
Kjörfundi má slíta 8 klst. eftir að kjörfundur hefst, enda sé þá hálf klukkustund liðin frá því að kjósandi gaf sig síðast fram, og hvenær sem er ef allir sem á kjörskrá standa hafa greitt atkvæði.
Kjörfundi má einnig slíta fimm klukkustundum eftir opnun ef öll kjörstjórnin er sammála um það, enda sé þá hálf klukkustund liðin frá því að kjósandi gaf sig síðast fram.
Kjörfundi skal slitið eigi síðar en kl. 22:00 en þeir kjósendur sem hafa gefið sig fram fyrir þann tíma eiga þó rétt á að greiða atkvæði.
Talning atkvæða fer fram í Bóknámshúsi FNV að loknum kjörfundi.
Unnt er að kjósa utan kjörfundar hjá sýslumanni Norðurlands vestra á Sauðárkróki frá kl. 09:00-15:00 virka daga fram að kjördegi, kl. 11:00-13:00 á uppstigningardag, 14. maí nk. og kl. 10:00-14:00 á kjördag þ.e 16. maí 2026.
Yfirkjörstjórn verður með aðstöðu í Bóknámshúsi FNV á Sauðárkróki.
Heimild: Skagafjörður.is