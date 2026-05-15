Hvað breytist ef þú kýst skemmtilegri Skagafjörð? | Magnús Barðdal skrifar
Við höfum flest verið í þeim aðstæðum að íhuga stóra ákvörðun. Ákvörðun sem mun breyta lífi okkar að mörgu leyti, ákvörðun um að stíga út fyrir þægindarammann og/eða ákvörðun sem við vitum að felur í sér skuldbindingu þar sem fólk treystir á okkur og við megum ekki bregðast. Það eru nokkrir mánuðir síðan ég fór að íhuga af alvöru að gefa kost á mér til starfa fyrir samfélagið mitt á vettvangi sveitarstjórnar. Það er margt sem fer í gegnum huga manns og fyrir mér var stærsta spurningin hvort ég gæti lagt allt í sölurnar til þess að láta framtíðarsýn verða að veruleika sem hefur kraumað innra með mér um tíma. Sýn sem ég hef lýst með orðunum „Gerum Skagafjörð skemmtilegri“.
Ég hef fengist við ýmislegt í gegnum tíðina, bæði í leik og starfi. Ég er nýlega hættur sem formaður aðalstjórnar Tindastóls og nú hef ég starfað í að verða fimm ár hjá SSNV þar sem ég hef starfað fyrir landshlutann og fylgst með ótrúlega flottu starfi frumkvöðla, tekið þátt í hagsmunagæslu og unnið að því að kynna okkur fyrir restinni af landinu og laða að fjárfesta.
Á endanum fann ég það hjá mér að ég þyrfti að hætta að tala um þetta í lokuðum herbergjum og gefa kost á mér til að starfa fyrir samfélagið, og ég vildi gera það sem leiðtogi framboðs því ég vil sjá breytingar. Það er ekki eitthvað sem maður ákveður bara og gerir, til þess þarf fólk að hafa trú og styðja við bakið á manni. Fyrsta spurningin er að sjálfsögðu til fjölskyldunnar því pólitík er ekki eins manns baggi að bera. Ég á fjögur börn og dásamlega eiginkonu og það verkefni sem ég bið þig að treysta mér fyrir hefur áhrif á þau líka, hvort sem mér líkar það eður ei.
Hvað breytist?
Það hefur margt verið vel gert í Skagafirði undanfarin ár sem við þurfum að halda áfram en annað sem ég vil að við breytum. Við höfum ekki farið leynt með það að það þarf meira samtal. Þegar ég vann í bankanum fannst mér langbest að heimsækja fólk og eiga samtal á þeirra heimavelli. Ég vil að nákvæmlega það sama verði við lýði á næsta kjörtímabili, meiri samskipti við vinnustaði sveitarfélagsins, fyrirtækin og íbúana. Bætt þjónusta, fleiri tækifæri til að gera betur og meiri ánægja verða til með meira samtali. Við þurfum líka að fara í sókn. Tækifærin í ferðaþjónustu eru til að mynda risastór og núverandi atvinnulíf getur orðið enn öflugra en eins og í öðru gerist ekkert af sjálfu sér. Við þurfum að sækja tækifærin og standa vörð um okkar hagsmuni. Ég ætla ekki að þylja upp öll þau verkefni sem við viljum ráðast í en bendi á www.skemmtilegri.is fyrir þá sem vilja skoða þau frekar. Við ætlum að haka í þessi box næstu árin ef við fáum umboð frá íbúum til þess að leiða meirihlutasamstarf.
Af hverju Sjálfstæðisflokkurinn í Skagafirði?
Ég óskaði eftir því að leiða Sjálfstæðisflokkinn í Skagafirði því mér leist best á fólkið sem var þar fyrir, öflugt félagsstarf undanfarin ár sem ég hafði aðeins byrjað að sækja og láta heyra í mér. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í meirihlutasamstarfi lengi en á lista okkar núna eru 12 af 18 að koma fersk inn með 6 reynsluboltum. Með nýju fólki koma nýjar áherslur og ný vinnubrögð í bland við það sem vel hefur verið gert. Hópurinn á bak við framboðið er þó töluvert stærri og maður finnur vel fyrir því hversu miklu máli skiptir að hafa mikið af öflugu fólki með sér í baráttu sem þessari. Það eru forréttindi að starfa með svo kraftmiklu fólki sem brennur fyrir því að gera Skagafjörð skemmtilegri stað til að búa á.
Í lok þessarar kosningabaráttu vil ég fyrir hönd okkar á listanum þakka íbúum fyrir gott samtal undanfarnar vikur sem ég vona að sé hvergi nærri lokið. Ég vil einnig þakka meðframbjóðendum mínum úr öllum framboðum fyrir drengilega kosningabaráttu. Það er eftirtektarvert þegar kosningabarátta snýst ekki um að hjóla í manninn eins og þekkist því miður víða. Meginstefið hefur verið að tala sitt framboð og sitt fólk upp frekar en að tala aðra niður og þetta eru góð fyrirheit fyrir samstarf í sveitarstjórn næstu ár.
Á endanum snýst þetta allt um fólk. Þitt er valið, kæri Skagfirðingur, hverjum treystir þú best til þess að leiða okkar öfluga sveitarfélag? Ég vona að þú treystir okkur. Ef við fáum til þess nægan stuðning þá munum við gera Skagafjörð skemmtilegri saman og þú getur tekið þátt í því með auknu samtali, betra aðgengi og fengið meiri stuðning við góðar hugmyndir svo dæmi séu tekin.
Magnús Barðdal,
oddviti Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði.