Nördaferð á U2 tónleika væri geggjuð / BALDVIN SÍMONAR

Hvaða lag varstu að hlusta á? „Ég reyndar hlusta ótrúlega mikið á útvarp, þá Bylgjuna aðallega, finnst þægilegt að láta það liggja í bakgrunninum. Þegar ég er kominn með nóg af auglýsingum þá skipti ég oft yfir á Spotify og þá hlusta ég jafnvel á lag eftir sjálfan mig. Eins er ég stundum að hlusta á grófupptökur af lagahugmyndum sem ég er að vinna með. Já, nú er verið að spila Pride (In the Name of Love) með U2 – fær mig alltaf til að brosa.“