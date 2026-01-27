Ógleymanleg martröð sýnd aftur

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 27.01.2026
Hluti leikhópsins að sýningu lokinni. MYND GG
Hluti leikhópsins að sýningu lokinni. MYND GG

Það er ekki á hverjum degi sem það er heimsfrumsýning á leikverki í Miðgarði, allavega ekki á verki sem er samið af nemendum í 10. bekk. En það var gert á dögunum þegar nemendur 8.- 10. bekkjar í Varmahlíðarskóla sýndu verkið Ógleymanleg martröð, þar var ekki á ferðinni einhver smásýning, heldur rétt tæplega tveggja tíma sýning sem sýnd var fyrir fullum sal.

Það átti bara að vera þessi eina sýning en krakkarnir ætla að sýna aðra sýningu vegna fjölda fyrirspurna 29. janúar nk. í Miðgarði klukkan 18:00 og er þetta allra síðasti séns til að sjá þessa frábæru sýningu hjá krökkunum. 

Ógleymanleg martöð var stórskemmtileg sýning með litríkum karakterum, full af húmor, morðum, ástum og örlögum. Það verður leikið, dansað og sungið af fingrum fram og það heldur áfram að sanna sig hvað við eigum frábæra, flotta og hæfileikaríka krakka.

Það var Íris Olga Lúðvíksdóttir kennari í skólanum sem sá um leikstjórn og henni til aðstoðar var fyrrum nemandi skólans Ísak Agnarsson.

 

  Keflvíkingar voru í stuði í gærkvöldi.

Keflvíkingar tóku sigurinn eftir sterka byrjun

    Keflvíkingar tóku sigurinn eftir sterka byrjun

    Skagafjörður, Íþróttir 27.01.2026
    Tindastólsmenn héldu til Keflavíkur í gær í kjölfarið á næsta auðveldum sigri gegn liði Njarðvíkur fyrir helgi, Þar gáfu Stólarnir engin grið en í gær fengu strákarnir okkar að finna fyrir eigin meðölum. Heimamenn leiddu með 17 stigum að loknum fyrsta leikhluta og þrátt fyrir nokkur áhlaup þá fór svo að lokum að heimamenn unnu leikinn með 17 stiga mun. Lokatölur 98-81.
    Meira

  Hefur þú áhuga á málefnum sveitarfélagsins? | Frá stjórn Framsóknarfélags A-Hún.

    Austur-Húnavatnssýsla 27.01.2026
    B-listi Framsóknar og framfarasinna í Húnabyggð og Framsóknarfélag A-Hún. auglýsa eftir áhugasömum einstaklingum til að gefa kost á sér fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar þann 16. maí næstkomandi.
    Meira
  Líney og Svavar Knútur.

    Líney og Svavar Knútur með fyrirlestur um félagslega einangrun

    Skagafjörður 26.01.2026
    Sveitarfélagið býður íbúum Skagafjarðar á áhugaverðan fyrirlestur föstudaginn 30. janúar kl. 17:00 í Húsi Frítímans á Sauðárkróki en þá mæta Líney Úlfarsdóttir sálfræðingur og Svavar Knútur tónlistarmaður og fjalla um félagslega einangrun. Auk þess munu þau taka samtal við fundargesti um bæði þær áskoranir og möguleika sem finnast í samfélaginu í Skagafirði.
    Meira
  Þessar léku sinn fyrsta leik fyrir liðið Frá vinstri: Árdís Líf Eiðsdóttir, Dagmar Helga Helgadóttir og Tinna Sól Kjartansdóttir

    Markalaust jafntefli hjá Stólastúlkum

    Skagafjörður, Íþróttir 26.01.2026
    Kjarnafæðimótið í knattspyrnu er enn í fullum gangi og um helgina léku Stólastúlkur við lið Völsungs frá Húsavík í Boganum á Akureyri. Í síðustu viku léku strákarnir aftur á móti við lið Knattspyrnufélags Fjallabyggðar.
    Meira
