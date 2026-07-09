Setningarathöfn Landsmóts í kvöld

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Íþróttir, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 09.07.2026 kl. 13.29 oli@feykir.is
Blankalogn á Landsmótssvæðiinu nú um kl. 13 í dag. MYNDIR: HMJ
Blankalogn á Landsmótssvæðiinu nú um kl. 13 í dag. MYNDIR: HMJ

Það er fimmtudagur á Landsmóti og nú færist heldur betur fjör í leikinn og samkvæmt upplýsingum Feykis eru á sjötta þúsund gestir á svæðinu og reiknað með mikilli fjölgun í dag. Það er 14 stiga hiti á Hólum og hægur suðvestan vindur, heimsmetin falla á kynbótabrautinni og kjöraðstæður fyrir hesta og menn. Opnunarhátíðin verður síðan í kvöld og samkvæmt nýjustu fregnum verður Logi Einarssyni ráðherra íþrótta á staðnum og að sjálfsögðu Karlakórinn Heimir.

Tólf heiðursgestir verða viðstaddir opnunarhátíðina og meðal annars munu Logi flytja ræðu og Gísli Gunnarsson vígslubiskup blessar mótið og eflaust munu fleiri fyrirmenni kveða sér hljóðs. Karlakórinn Heimir syngur við athöfnina en hápunkturinn verður þó væntanlega hin afar hátíðlega hópreið hestamannafélagnna. Til stóð að frú Halla Tómasdóttir forseti yrði viðstödd setningarathöfnina en hún kemst ekki í kvöld en verður á svæðinu á laugardaginn.

Veðurspáin fyrir kvöldið er misjöfn, allt eftir því hvaða veðurspá er skoðuð, ýmist rigning eða þurrt en hiti í kringum tíu gráðurnar og lítill vindur. Örugglega best að hafa varann á.

Skemmtidagskrá á Landsmóti

Fjörið heldur svo áfram að setningarathöfn lokinni með kántrýtónleikum á Bolabar en þar troða upp Soffía Björg og skagfirska kántrýbandið Villtu vestin.

Á morgun föstudag verður söngkeppni barnanna í Mathöll milli 15 og 17. Hörður G. Ólafsson lékur létta tónlist og það verður rafmagnstuddi á Bolabar. Stórdansleikur með Magna, Ernu Hrönn, Sigvalda og stórsveit LM skemmta síðan í Mathöllinni milli kl, 22 og fram yfir miðnætti og á sama tíma bjóða Klaufar upp á kántrý á Bolabar.

Á laugardaginn kemur Latibær í heimsókn í Mathöllina og þá er sennilega vissara að vera með grænmetið á disknum. Hörður G leikur létta tónlist og rafmagnstuddinn hendist áfram á Bolabar. Að keppni á Landsmóti loknu um kvöldið stígur Stuðlabandið á svið í Mathöllinni þar sem verður stórdansleikur. Á sama tíma verður lifandi tónlist á Bolabar þar sem Sigvaldi, Dósi og Bassi halda upp fjörinu.

Að sjálfsögðu verða allir HM-leikirnir í fótbolta sýndir á risaskjá í Mathöllinni þegar þeir eru í gangi þannig að enginn þarf að fara heim að horfa á sjónvarpið.

Veðurspáin fyrir föstudag og laugardag er ljómandi fín, hitinn um 12-14 gráður á morgun og um 16 stigin á laugardag.

Feykir er með útsendara á Landsmóti og hann hefur verið á vappi um svæðið og tekið inn mannlífið, rætt við mann og annan

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