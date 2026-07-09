Falleg myndlistarsýning í hAughúsinu fjallar um að sleppa takinu
Laugardaginn 27. júní opnaði myndlistarsýningin Sleppa í hAughúsinu. Sýningin leggur áherslu á mæðgnapör og tengsl kynslóða og er staðsett í frábæru rými í Héraðsdal í Skagafirði. Markmið sýningarinnar er að efla aðgengi almennings að samtímalist og að laða að bæði heimafólk og gesti sem heimsækja Skagafjörð yfir sumartímann. Opið á föstudögum, laugardögum og sunnudögum frá kl. 13:00 – 18:00 og mun sýningin vera opin til 9. ágúst 2026.