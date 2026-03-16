Óveður lamaði samgöngur á Norðurlandi vestra
Mikið óveður gekk yfir Norðurland vestra í gær og fram eftir nóttu með þeim afleiðingum að þjóðvegir lokuðust, hundruð ferðamanna urðu strandaglópar og fjöldahjálparstöðvar voru opnaðar til að hýsa fólk sem komst hvorki lönd né strönd. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður og mikla umferð um svæðið urðu engin slys á fólki.
Þjóðvegur eitt var lokaður á löngum kafla frá Blönduósi suður yfir Holtavörðuheiði og inn í Borgarfjörð þegar veðrið stóð sem hæst. Einnig var Þverárfjallsvegur lokaður vegna hvassviðris og slæmrar færðar, og sama gilti um Siglufjarðarveg úr Fljótum til Siglufjarðar. Þá var einnig ófært á milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur.
Vindur mældist víða um 20 metrar á sekúndu, með hálku og skafrenningi sem gerði ferðalög hættuleg. „Einhverjum þurfum við að fylgja,“ sagði Pétur Björnsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra, í samtali við fjölmiðla á sunnudagskvöld þegar aðgerðir stóðu sem hæst.
Fjöldahjálparstöðvar opnaðar
Rauði krossinn opnaði tvær fjöldahjálparstöðvar vegna ástandsins. Önnur var í íþróttamiðstöðinni á Blönduósi og hin í Reykjaskóla í Hrútafirði. Þar var tekið á móti fjölda fólks sem ekki komst lengra vegna lokana á þjóðvegum.
Í íþróttamiðstöðinni á Blönduósi gistu um 192 manns, en 156 gistu í Reykjaskóla. Auk þess gistu um hundrað manns á Hótel Laugabakka og fleiri á gistiheimilum á svæðinu. Alls leituðu því hátt í fimm hundruð manns skjóls á svæðinu um nóttina.
Meðal þeirra sem þurftu að gista voru unglingar úr félagsmiðstöðvum á höfuðborgarsvæðinu sem voru á leið heim úr skíðaferðum eftir helgi. Mikil umferð hafði verið til og frá Norðurlandi vegna slíkra ferða.
Samstaða íbúa
Aðgerðastjórn var virkjuð og Rauði krossinn stýrði aðgerðum á vettvangi í samstarfi við lögreglu, björgunarsveitir og sveitarfélög. Íbúar á svæðinu brugðust hratt við þegar óskað var eftir aðstoð.
Verslun á Blönduósi var opnuð til að útvega mat og íbúar komu með dýnur, teppi og annan búnað til að gera fólki kleift að gista við sem bestar aðstæður.