Óveður setur strik í reikninginn – leik Tindastóls frestað til morguns

feykir.is Skagafjörður, Íþróttir 20.03.2026 kl. 13.14 gunnhildur@feykir.is

Leik Tindastóls og Álftaness í Bónus deild karla sem fara átti fram í Síkinu í kvöld  hefur verið frestað vegna óhagstæðra veðurskilyrða. Það hefur ekki farið framhjá neinum að færð og veður hefur verið að stríða landanum síðustu daga, heiðar lokaðar og gular viðvaranir í kortunum dag eftir dag.  

 Leikur Tindastóls og Álftaness fer fram í  Síkinu á morgun laugardag klukkan 16:30 að öllu óbreyttu.  Stelpurnar taka svo á móti Ármanni um kvöldið klukkan 19:30. 

Arnar þjálfari mf.karla segir þá verða  jafn klára á morgun og þeir voru í dag. Við virðum ákvörðun KKÍ þó svo að við séum ekki endilega sammála, þar sem bæði Brattabrekka og Laxárdalsheiði eru opnar, sagði landsbyggaðamaðurinn Arnar við blaðamann Feykis. 

