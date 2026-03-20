Óveður setur strik í reikninginn – leik Tindastóls frestað til morguns
Leik Tindastóls og Álftaness í Bónus deild karla sem fara átti fram í Síkinu í kvöld hefur verið frestað vegna óhagstæðra veðurskilyrða. Það hefur ekki farið framhjá neinum að færð og veður hefur verið að stríða landanum síðustu daga, heiðar lokaðar og gular viðvaranir í kortunum dag eftir dag.
Leikur Tindastóls og Álftaness fer fram í Síkinu á morgun laugardag klukkan 16:30 að öllu óbreyttu. Stelpurnar taka svo á móti Ármanni um kvöldið klukkan 19:30.
Arnar þjálfari mf.karla segir þá verða jafn klára á morgun og þeir voru í dag. Við virðum ákvörðun KKÍ þó svo að við séum ekki endilega sammála, þar sem bæði Brattabrekka og Laxárdalsheiði eru opnar, sagði landsbyggaðamaðurinn Arnar við blaðamann Feykis.