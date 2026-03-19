Ragnar Helgason hefur verið ráðinn í starf verkefnastjóra ferða-, menningar- og viðburðaverkefna

feykir.is Skagafjörður 19.03.2026 kl. 11.14 gunnhildur@feykir.is
Ragnar Helgason. MYND FACEBOOK
Ragnar Helgason hefur verið ráðinn í starf ferða-, menningar- og viðburðaverkefna. Alls bárust 12 umsóknir um starfið, þar af dró einn umsókn sína til baka.

Verkefnastjóri er starfsmaður atvinnu-, menningar- og kynningarnefndar og mun hafa umsjón með verkefnum á sviði ferða- og menningarmála ásamt umsjón með skipulagningu og framkvæmd viðburða á vegum sveitarfélagsins og ýmsum öðrum menningarviðburðum. Auk þess verður verkefnastjóri með umsjón með komum skemmtiferðaskipa, félagsheimilum og fleira, þetta kemur fram á vef Skagafjarðar. 

Ragnar hefur yfirgripsmikla þekkingu og reynslu af opinberri stjórnsýslu. Hann starfaði nú síðast sem fjármálasérfræðingur hjá Háskólanum á Hólum en þar áður starfaði hann hjá Skagafirði sem sérfræðingur á fjölskyldusviði og var m.a. starfsmaður félags- og tómstundanefndar hjá sveitarfélaginu. Þá hefur hann einnig gegnt formennsku í atvinnu-, menningar- og kynningarnefnd Skagafjarðar á kjörtímabilinu. Ragnar hefur ýmiss konar reynslu af verkefna- og viðburðahaldi sem og vefumsjón úr fyrri störfum og sem fyrirtækjaeigandi.

Ragnar mun hefja störf hjá sveitarfélaginu í apríl.

