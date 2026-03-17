FNV-leikar nýung á opnum dögum
Á morgun, miðvikudaginn 18. mars fara FNV-leikar fram í fyrsta sinn við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Leikarnir eru að fyrirmynd Fjölbrautaskóla Suðurnesja, þar sem sambærilegir leikar hafa verið haldnir í um 20 ár. Markmiðið með leikunum er að skapa góða stemningu, samheldni og gleði meðal nemenda.
Á vef FNV segir að nemendum verði skipt í fjögur lið sem hvert fær sinn lit og klæðir sig upp í honum. Keppt er í tæplega 50 fjölbreyttum og skemmtilegum þrautum sem liðin skipta með sér, allt frá íþrótta- og hreystigreinum yfir í skapandi og bókleg verkefni, t.d. körfubolta, reiptogi, dönsku, sögu, innpökkun, kökuskreytingar, fatahönnun, stígvélakast, vélstjórn og borðtennis, svo eitthvað sé nefnt. Liðstjórar stilla upp sínum liðum með það að markmiði að nýta styrkleika hvers og eins sem best.
Kl. 11:40 mæta liðin í Skagfirðingabúð, þar sem hlauparar hvers liðs eru ræstir út með viðhöfn. Þeir hlaupa milli staða með kefli og stýra þannig hvenær næsti keppandi má hefja sína þraut. Eftir það hefjast lengri þrautir dagsins víðs vegar um skólann og nágrenni hans.
Keppnisgreinarnar eru eins og fram hefur komið fjölbreyttar og reyna á líkamlega færni, samvinnu, útsjónarsemi og þekkingu og liðin safna stigum fyrir frammistöðu sína yfir daginn.
Deginum lýkur svo með lokaatriði og úrslitum um kl. 14:00 í bóknámshúsi skólans.
Einnig kemur fram að bæjarbúar eru hjartanlega velkomnir að fylgjast með og taka þátt í stemningunni.