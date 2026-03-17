FNV-leikar nýung á opnum dögum

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 17.03.2026 kl. 15.04 gunnhildur@feykir.is

Á morgun, miðvikudaginn 18. mars fara FNV-leikar fram í fyrsta sinn við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Leikarnir eru að fyrirmynd Fjölbrautaskóla Suðurnesja, þar sem sambærilegir leikar hafa verið haldnir í um 20 ár.  Markmiðið með leikunum er að skapa góða stemningu, samheldni og gleði meðal nemenda.

Á vef FNV segir að nemendum verði skipt í fjögur lið sem hvert fær sinn lit og klæðir sig upp í honum. Keppt er í tæplega 50 fjölbreyttum og skemmtilegum þrautum sem liðin skipta með sér, allt frá íþrótta- og hreystigreinum yfir í skapandi og bókleg verkefni, t.d. körfubolta, reiptogi, dönsku, sögu, innpökkun, kökuskreytingar, fatahönnun, stígvélakast, vélstjórn og borðtennis, svo eitthvað sé nefnt. Liðstjórar stilla upp sínum liðum með það að markmiði að nýta styrkleika hvers og eins sem best.

Kl. 11:40 mæta liðin í Skagfirðingabúð, þar sem hlauparar hvers liðs eru ræstir út með viðhöfn. Þeir hlaupa milli staða með kefli og stýra þannig hvenær næsti keppandi má hefja sína þraut. Eftir það hefjast lengri þrautir dagsins víðs vegar um skólann og nágrenni hans.
Keppnisgreinarnar eru eins og fram hefur komið fjölbreyttar og reyna á líkamlega færni, samvinnu, útsjónarsemi og þekkingu og liðin safna stigum fyrir frammistöðu sína yfir daginn.

Deginum lýkur svo með lokaatriði og úrslitum um kl. 14:00 í bóknámshúsi skólans.

Einnig kemur fram að bæjarbúar eru hjartanlega velkomnir að fylgjast með og taka þátt í stemningunni.

Fleiri fréttir

  • Íbúafundur í Félagsheimilinu á Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla 17.03.2026 kl. 11.59 gunnhildur@feykir.is
    Sveitarstjórn Húnabyggðar leggur fram tillögu að nýju aðalskipulagi fyrir Húnabyggð sem kynnt verður á opnum kynningarfundi fimmtudaginn 19. mars kl. 17 í Félagsheimilinu á Blönduósi.
    Meira

  • Holur í malbiki

    feykir.is Skagafjörður 17.03.2026 kl. 11.25 gunnhildur@feykir.is
    Vakin er athygli á því á vef Skagafjarðar að vegna tíðarfars undanfarnar vikur hafa myndast holur á götum sveitarfélagsins. Ökumenn eru því beðnir um að sýna varkárni á næstu dögum.
    Meira
  • Frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði 2026. AÐSEND MYND

    Magnús Barðdal kynntur sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í Skagafirði

    feykir.is Skagafjörður 16.03.2026 kl. 23.34 oli@feykir.is
    Sjálfstæðisflokkurinn í Skagafirði kynnti í kvöld framboðslista sinn til sveitarstjórnarkosninga á fjölmennum fundi á Sauðá á Sauðárkróki. Setið var í öllum stólum og staðið víða þegar Gísli Sigurðsson, fráfarandi oddviti, kynnti til leiks Magnús Barðdal sem nýjan oddvita flokksins í sveitarfélaginu.
    Meira
  • Spáin kl. 9 í fyrramálið. SKJÁSKOT AF VEÐUR.IS

    Enn er úti veður vont og gul viðvörun í gangi

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 16.03.2026 kl. 23.33 oli@feykir.is
    Veðrið í dag á Norðurlandi vestra var með ágætum en þegar nálgaðist kvöld fór að hvessa og Veðurstofan skellti á okkur gulri veðurviðvörun sem varir til kl. 10 í fyrramálið í það minnsta. Nú undir miðnætti var óveður á þjóðvegi 1 milli afleggjarans að Hvammstanga og Víðigerði og sömuleiðis var óveður í Langadalnum og á Skagastrandarvegi. Það er norðaustan átt og víðast hvar í Húnavatnssýslum er vindur um og yfir 20 m/sek.
    Meira
