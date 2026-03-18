Miðflokkurinn fyrir Skagfirðinga | Högni Elfar og Jódís Helga skrifa
Senn líður að kosningum til sveitarstjórna í landinu þar sem íbúar velja sér fulltrúa til að hafa umsjón með sameiginlegum eignum þeirra, ásamt því að reka lögbundna þjónustu og stuðla að uppbyggingu, samfélaginu til hagsbóta. Hér í Skagafirði mun Miðflokkurinn bjóða fram lista í fyrsta sinn og svara með því ákalli íbúa um breytingar. Við munum leggja áherslu aðhald í fjármálum sveitarfélagsins, um leið og lögbundin grunnþjónusta verður sett í forgang. Eitt helsta verkefni kjörinna fulltrúa er að fara vel með fjármuni þá sem til ráðstöfunar eru, rétt eins og flestir reyna að gera í heimilisbókhaldi sínu.
Fólkið sem skipar lista Miðflokksins í Skagafirði er með fjölbreyttan bakgrunn, en hefur allt sömu stefnumið um að gera samfélagið okkar betra. Það verður best gert með virku samtali við raunverulega stjórnendur sveitarfélagsins, íbúana sjálfa. Það er skynsamlegt að hlusta á og framkvæma vilja íbúanna eftir bestu getu og til þess að svo geti orðið þarf aðgengi að kjörnum fulltrúum, embættismönnum og öðrum starfsmönnum að vera gott. Þá viljum við betra upplýsingaflæði um starfssemi sveitarfélagsins, þannig að íbúar geti betur áttað sig á hvernig skattfé þeirra er varið og nýtt þá vitneskju til uppbyggilegrar gagnrýni á ákvarðanir og framkvæmdir sveitarstjórnar. Með því mun nást betri árangur og meiri sátt um störf kjörinna fulltrúa, um leið og fjármunir munu nýtast betur. Í kjölfarið á því yrðu mögulegt að minnka langtímaskuldir sveitarfélagsins, sem hafa veruleg áhrif á möguleika til framkvæmda og veitingu góðrar þjónustu. Þá valda þær einnig hættu ef upp koma áföll sem mögulega yrði erfitt að bregðast við.
Miðflokkurinn vill leita leiða til að lækka álögur á íbúana eftir miklar hækkanir undanfarinna ára, þ.á.m. vegna mikilla hækkana fasteignamats og þar með fasteignaskatts. Til að mögulegt verði að ráðast í slíkt er afar mikilvægt að sparlega verði farið með fjármuni íbúanna og að framkvæmdum sem ekki eru lögbundnar verði stillt í hóf, þó með þeirri undantekningu að leikskólamálum verði sinnt af fullum þunga.
Teljum við nauðsynlegt að endurskoða stefnu sveitarfélagsins hvað varðar skipulags- og byggingarmál, með það að leiðarljósi að auðvelda og hraða framkvæmdum á svæðinu. Halda skal kostnaði við nýbyggingar og framkvæmdir í lágmarki, enda stækkar það tekjustofn sveitarfélagsins til frambúðar, með fleiri íbúum og auknum fasteignagjöldum vegna fleiri bygginga. Þá hjálpar slík stefna ungu fólki sérstaklega að byggja hús yfir fjölskylduna og því mikill ágóði af því fyrir samfélagið.
Fái Miðflokkurinn til þess umboð í Skagafirði mun löngu tímabært íþróttahús rísa á Hofsósi á næsta kjörtímabili. Það er með hreinum ólíkindum að slíkt hús sé ekki risið, enda um grundvallaatriði í umönnun barna að ræða og þar með íbúaþróun svæðisins.
Afar mikilvægt er að stjórnendur sveitarfélagsins séu í virku samtali við íbúana og hlusti á það sem brennur á þeim. Hefur okkur þótt leitt að fylgjast með því hvernig samskiptin við íbúa vegna menningarhúsa sveitanna, félagsheimilanna, hafa verið af skornum skammti og jafnvel stundum farið úr böndunum. Þessi hús hafa mikið menningarlegt og tilfinningalegt gildi og íbúar eiga skilið að koma þar að málum. Eðlilegast er að þessi hús séu í umsjá nærsamfélaganna og að þeim sé gert það kleyft án þess að sliga þau fjárhagslega.
Högni Elfar Gylfason og Jódís Helga Káradóttir
Höfundar skipa fyrsta og annað sæti á lista Miðflokksins í Skagafirði