Ráðgjafi Krabbameinsfélagsins kemur á Sauðárkrók

feykir.is Skagafjörður 02.12.2025 kl. 14.10 gunnhildur@feykir.is

Ráðgjafi frá Ráðgjafarþjónustu Krabbameinsfélagsins verður á Sauðárkróki, fimmtudaginn 4. desember. Viðtölin verða á Heilbrigðisstofnun Norðurlands á Sauðárkróki.

Viðtölin eru í boði bæði fyrir einstaklinga sem greinst hafa með krabbamein, aðstandendur og syrgjendur. Þjónustan er öllum opin, endurgjaldslaust. Við hvetjum einstaklinga í nágrannar sveitarfélögunum til að nýta sér einnig þjónustuna. Þetta kemur fram á kaon.is sem er vefsíða Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis.

Til að bóka viðtal er hægt að hringja í félagið í síma 461-1470 eða með því að senda póst á kaon@krabb.is

Verkefnið er styrkt af Velunnurum Krabbameinsfélagsins

