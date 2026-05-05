Sala og sýnileiki í Miðgarði á morgun

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Mannlíf 05.05.2026 kl. 11.35 hinrik@feykir.is
Í Miðgarði 6.maí kl: 17. Mynd:Aðsend
Fræðslufundir - Kynning fyrir aðila í ferðaþjónustu - miðvikudaginn 6.maí kl 17.00 í Menningarhúsinu Miðgarði, Varmahlíð, EFRI HÆÐ - ókeypis en óskað eftir skráningu!
 Ferðatæknifyrirtækin Godo og Keeps taka höndum saman og standa fyrir fræðsluviðburðum víðs vegar um landið fyrir aðila í ferðaþjónustu.
Þema viðburðanna er sala og sýnileiki, með áherslu á einfaldar og hagnýtar leiðir til að ná betri árangri.

Á fundunum munum við meðal annars fara yfir:

  • hvernig hægt er að auka beinar bókanir
  • hvernig þú getur styrkt sýnileika þinn og náð til fleiri viðskiptavina
  • hvað er að skila árangri í dag hjá fyrirtækjum í greininni

Fundirnir eru sérstaklega ætlaðir eigendum og rekstraraðilum í ferðaþjónustu sem vilja fá hugmyndir, ráð og innsýn sem nýtast í daglegum rekstri.

Hver fundur er um 1,5 klukkustundir:

  • 30–40 mínútur af erindum
  • opnar umræður, spurningar og tengslamyndun í lokin

Markmiðið er einfalt: Að þú farir heim með að minnsta kosti eina hugmynd sem þú getur nýtt strax. Fundirnir eru ókeypis og opnir öllum áhugasömum í ferðaþjónustu.
Skráning er nauðsynleg.

Hér er kjörið fyrir tækifæri fyrir ferðaþjónustu fyrirtæki á Norðurlandi að afla sér frekari þekkingar. Það má geta þessa samskonar fundur verður í Búðardal 7.maí sem gæti t,d nýst Húnvetningum. /hmj.

