Það er vorhret á glugga

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 05.05.2026 kl. 09.22 oli@feykir.is
Svona var útlitið úr kaffistofu Feykis skömmu fyrir níu í morgun. MYND: HMJ
Það var víða hvít jörð í morgun þegar Norðlendingar þurrkuðu stírurnar úr augunum. Það átti svo sem ekki að koma neinum á óvart enda veðurspár í nokkurn tíma búnar að gera ráð fyrir kaldri viku og já, jafnvel snjókomu. Veðurstofan gerir ráð fyrir að það verði þungt yfir í dag og slydda af og til á Norðurlandi vestra en reiknað er með ágætu veðri á morgun, oddaleiksdeginum, þó áfram verði hiti rétt yfir frostmarki.

Það virðist sem svo að minna hafi orðið úr snjókomunni inn til lands og snjór hafi því frekar fallið við ströndina. Þannig er greiðfært um Blönduhlíð og Norðurárdal sem og yfir Öxnadalsheiði og Vatnsskarð á meðan það er hvít jörð í Sléttuhlíð og snjór og krap á vegi, hálka á Þverárfjalli og Holtavörðuheiði og hálkublettir á þjóðvegi 1 í Vestur-Húnavatnssýslu. Þar sem flestir ættu nú að vera komnir með sumardekkin undir þá er vissara að fara að öllu með gát við þessar aðstæður.

En svo við víkjum aftur að veðrinu þá er útlit fyrir að það létti til þegar líður á kvöldið og úrkomubakkar hafi sig á brott. Bjart verður yfir á morgun, miðvikudag, og svipað veður fram að helgi, hæg norðan eða norðaustanátt og hiti um frostmark. Svipað veður um helgina og hann gæti reyndar smellt á okkur nokkrum éljabökkum.

