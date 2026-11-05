Tröll geta verið krútt

feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 05.11.2026 kl. 09.53 oli@feykir.is
Þrír tröllagerðameistarar með afrakstur dagsins. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS
Þrír tröllagerðameistarar með afrakstur dagsins. MYND AF SKAGAFJÖRÐUR.IS

Ímyndanaraflið fékk að malla af miklum móð á Héraðsbókasafni Skagfirðinga á Sauðárkróki nú á mánudaginn. Þá mætti brúðulistakonan Greta Clough frá Hvammstanga til leiks og leiðbeindi áhugasömum ungum listamönnum í tröllagerð. Tröllabrúðusmiðja fyrir börn var hluti af dagskrá barnamenningarhátíðarinnar Skúnaskralls sem lauk reyndar í gærkvöldi með skralli á Blönduósi.

„Þetta er í annað sinn sem Greta heldur slíka smiðju á bókasafninu og óhætt er að segja að sköpunargleðin hafi verið engu minni en í fyrra skiptið. Þátttakendur fengu að gefa hugmyndafluginu lausan tauminn og skapa sínar eigin tröllabrúður,“ segir í frétt á vef Skagafjarðar en þar má sjá fleiri myndir frá tröllagerðinni.

Til baka

Fleiri fréttir

  • Það verður að öllum líkindum góð stemning í Kakalaskála á laugardaginn. SKJÁSKOT AF AUGLÝSINGU

    Einar Kára og Sigurður Hansen kynna nýja bók í Kakalaskála

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning, Mannlíf 05.11.2026 kl. 09.07 oli@feykir.is
    Feyki barst óvænt á síðustu stundu auglýsing í síðasta tölublað þar sem tilkynnt var um fögnuð í Kakalaskála í Blönduhlíð í tilefni af útkomu bókar Einars Kárasonar um húsráðanda, Sigurð Hansen. Það verða örugglega margir sem hlakka til þess að orna sér með þá sögumenn í kjöltunni, enda segir í auglýsingunni: Bráðskemmtileg bók í skagfirskum gleðianda! Feykir spurði Einar út í bókina, Sigga og útgáfufögnuðinn sem verður í Kakalaskála kl. 17 á laugardaginn.
    Meira
  • Frá Brúnastöðum. MYND AF HÓLAR.IS

    Ríkissjóður Íslands kaupir Brúnastaði á Hólum

    feykir.is Skagafjörður 05.11.2026 kl. 08.20 oli@feykir.is
    Ríkissjóður Íslands hefur gengið frá kaupum á hesthúsinu og reiðhöllinni Brúnastöðum á Hólum í Hjaltadal. Kaupin marka stóran og ánægjulegan áfanga fyrir hestafræðideild Háskóla Íslands á Hólum, nemendur hennar og framtíð hestafræðináms á Hólum.
    Meira
  • Marsvín á Borgarsandi við Sauðárkrók. Það getur borgað sig að fara varlega í námunda við hræið. MYNDIR SIGURÐUR INGI

    Marsvín á Borgarsandi

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 04.11.2026 kl. 16.21 oli@feykir.is
    Fyrsta dag nóvembermánaðar varð vart við hvalreka á Borgarsandi við Sauðárkrók. Í frétt á splunkunýjum vef Náttúrustofu Norðurlands vestra segir að um hafi verið að ræða marsvín eða grindhval (Globicephala melas).
    Meira
  • Sóley Björk vínfræðingur mætir á Sauðá. MYNDIR AÐSENDAR

    Sex réttir með sérvöldum vínum á Sauðá

    feykir.is Skagafjörður, Listir og menning 04.11.2026 kl. 15.16 oli@feykir.is
    Vínfræðingurinn Sóley Björk Guðmundsdóttir og veitingahúsið Sauðá ætla að slá upp vín- og matarveislu laugardaginn 14. nóvember nk. Þar ætla þau að para saman sælkerarétti úr úrvalseldhúsinu á Sauðá og sérvalin handverksvín frá Katalóníu á Spáni.
    Meira
Yfirlit frétta