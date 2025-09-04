Söguleg vigt horfin af sínum stað

feykir.is Skagafjörður 04.09.2025 kl. 10.00 gunnhildur@feykir.is
Hér má sjá mynd af umræddri vigt sem prýðir forsíðu Skagfirðingabókar 2016. MYND RÖKKVI SIGURÐSSON
Hér má sjá mynd af umræddri vigt sem prýðir forsíðu Skagfirðingabókar 2016. MYND RÖKKVI SIGURÐSSON

Blaðamaður hnaut um færslu á Facebook, eins og sennilega fleiri, þess efnis að gamla vigtin sem fylgt hefur Verslun Haraldar Júlíussonar frá upphafi er ekki lengur á sínum stað á hillunni fyrir ofan hurðina. Í Skagfirðingabók frá árinu 2016 prýðir vigtin forsíðu og um hana er sagt að Haraldur Júlíusson hafi keypt vigtina 1919 áður en hann opnaði búðina og notað fram til 1941 og í bókinni segir að vigtin sé með sínum hætti konungleg. Feykir heyrði í Guðrúnu dóttir Bjarna og systkinin höfðu þetta að segja um málið;

„Verslun Haraldar Júlíussonar á Sauðárkróki var ein elsta starfandi verslun landsins þegar kaupmaðurinn aldni, Bjarni Haraldsson, lét staðar numið og lokaði versluninni tæplega 92 ára að aldri. Hann lést stuttu síðar, árið 2022. Húsið stendur enn óhreyft í sömu mynd og áður, með innanstokksmunum og gömlu innréttingunum og rétt að minna á innréttingar verslunarinnar njóta verndar og styrkur hefur fengist til endurbóta á þeim. Það er svo aldrei að vita á hvaða tímapunkti menningarsögulegt mikilvægi þess að verslunin opni dyr sínar aftur með einum eða öðrum hætti rennur upp fyrir áhugasömum einstaklingum,“ segir Guðrún dóttir Bjarna heitins.

Fyrst og síðast viljum við í fjölskyldunni fá vitneskju um það ef að gripurinn birtist á sölusíðum eða fólk verður með öðrum hætti vart við hvar hann gæti verið. Tilgangurinn er fyrst og fremst að sjá til þess að vigtin sem er órjúfanlegur hluti af sögu hússins verði þar áfram eins og hún hefur verið í rúmlega 100 ár. Þá væri verra ef munirnir sem mestu skipta væru ekki lengur í versluninni. Með virðingu og þakklæti til allra þeirra sem sýnt hafa þessu áhuga og hjálpað okkur til að vigtin finnist,“ börn Bjarna Haraldssonar.“

Fólk sem hefur einhverjar upplýsingar getur sent skilaboð á eftirfarandi netföng: helgabjarna59@gmail.com eða gunnab2509@gmail.com

Til baka

Fleiri fréttir

  • Af af sameiningu verður mun nýtt sveitarfélag tengja saman Vesturland og Norðurland.

    Það er DalHún dagur í dag

    feykir.is Vestur-Húnavatnssýsla 04.09.2025 kl. 10.59 oli@feykir.is
    Viðræður um sameiningu Húnaþings vestra og Dalabyggðar eru í fullum gangi og í dag fór upplýsingavefur samstarfsnefndar um sameiningu sveitarfélaganna í loftið á léninu https://dalhun.is.
    Meira
  • Jóhannes Torfason, framkvæmdastjóri Ámundakinnar og Arnar Þórisson, forstjóri Líflands, við undirritun kaupsamningsins. MYND: Pétur Friðjónsson.

    Lífland fjárfestir á Blönduósi

    feykir.is Austur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 04.09.2025 kl. 09.53 oli@feykir.is
    Húnahornið greinir frá því að í byrjun vikunnar var undirritaður samningur um kaup Líflands á húsnæði Ámundakinnar á Efstubraut 1 á Blönduósi og var eignin afhent síðastliðinn mánudag. Húsnæðið er um 750 fermetrar að grunnfleti og hefur hluti þess verið í leigu Líflands um árabil. Stefnt er að því að með stærra húsnæði skapist aðstæður til að auka verslunarumsvif og viðskipti hér í Húnabyggð og víðar.
    Meira
  • Hólmfríður rektor Háskólans á Hólum. MYND: GG

    Vonast til að dragi til tíðinda upp úr áramótum

    feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla, Lokað efni 04.09.2025 kl. 08.41 oli@feykir.is
    Feykir forvitnaðist um stöðuna á fyrirhuguðum húsnæðismálum Háskólans á Hólum á Sauðárkróki en eins og sagt hefur verið frá þá er stefnt að því að byggja upp rannsókna- og kennsluhúsnæði fyrir lagareldiskennslu við Borgarflöt 35. Hólmfríður Sveinsdóttir rektor á Hólum segir að nú standi yfir vinna við deiliskipulag og gera megi ráð fyrir að henni ljúki um áramótin. Þá sé mikilvægt að vinna við gerð útboðsgagna hjá Framkvæmdasýslunni - Ríkiseignum haldi áfram þannig að ekki verði óþarfa frestun í janúar.
    Meira
  • Það er fjör í Fornverkaskólanum. MYND AF FACEBOOK

    Nemendur Fornverkaskólans létu hendur standa fram úr ermum

    feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 03.09.2025 kl. 18.33 oli@feykir.is
    Dagana 30. ágúst-1. september sl. var haldið torfhleðslunámskeið á Minni-Ökrum. Í færslu á Facebook-síðu Fornverkaskólans segir að viðfangsefni námskeiðsins hafi verið að halda áfram með torfvegg sem byrjað var að hlaða upp á námskeiði fornverkaskólans í fyrra.
    Meira
Yfirlit frétta