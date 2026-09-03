Staðarrétt er sunnudaginn 6. september

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 03.09.2026 kl. 13.51 oli@feykir.is
Kindur í Hegranesi. MYND: ÓAB
Kindur í Hegranesi. MYND: ÓAB

Feykir birti nýverið lista yfir fjárréttir í Skagafirði og Húnavatnssýslum sem var fenginn að láni úr Bændablaðinu góða. Listinn var birtur með fyrirvara um villur og í morgun hringdi sími Feykis og ungleg kvenmannsrödd tilkynnti að tímasetning á Staðarrétt væri röng í listanum. Staðarrétt er nú sunnudaginn 6. september og hefst kl. 11:00.

Í listanum stóð að Staðarrétt væri 11. september en þeir sem mæta þá koma að tómum kofanum. Beðist er velvirðingar á þessu.

Hér má sjá leiðréttan lista og ef það þarf að leiðrétta hann frekar eða jafnvel bæta á listann þá má senda póst á feykir@feykir.is

 

 

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