Staðarrétt er sunnudaginn 6. september
Feykir birti nýverið lista yfir fjárréttir í Skagafirði og Húnavatnssýslum sem var fenginn að láni úr Bændablaðinu góða. Listinn var birtur með fyrirvara um villur og í morgun hringdi sími Feykis og ungleg kvenmannsrödd tilkynnti að tímasetning á Staðarrétt væri röng í listanum. Staðarrétt er nú sunnudaginn 6. september og hefst kl. 11:00.
Í listanum stóð að Staðarrétt væri 11. september en þeir sem mæta þá koma að tómum kofanum. Beðist er velvirðingar á þessu.
Hér má sjá leiðréttan lista og ef það þarf að leiðrétta hann frekar eða jafnvel bæta á listann þá má senda póst á feykir@feykir.is