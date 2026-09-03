Alls bárust 47 umsóknir í Startup Landið

feykir.is Skagafjörður, Austur-Húnavatnssýsla, Vestur-Húnavatnssýsla 03.09.2026 kl. 14.08 oli@feykir.is
Skipting umsókna eftir landshlutum. AÐSEND MYND
Skipting umsókna eftir landshlutum. AÐSEND MYND

Alls bárust 47 umsóknir í Startup Landið, viðskiptahraðal fyrir frumkvöðla og nýsköpunarverkefni á landsbyggðinni en umsóknarfrestur var til miðnættis þriðjudaginn 1. september. Umsóknir bárust víðs vegar að af landinu og endurspeglar fjöldinn þann kraft sem býr í nýsköpun og frumkvöðlastarfi á landsbyggðinni.

Startup Landið hefst 24. september og stendur yfir í sjö vikur. Á þeim tíma fá þátttakendur aðgang að leiðbeinendum, markvissri fræðslu og öflugu tengslaneti sem styður við þróun verkefnanna og hjálpar teymunum að taka næstu skref.

Hraðlinum lýkur með lokaviðburði á Selfossi 5. nóvember þar sem þátttakendur kynna verkefni sín og þann árangur sem náðst hefur á meðan á hraðlinum stendur.

Valnefnd Startup Landsins fer nú yfir umsóknirnar og velur þau verkefni sem boðin verður þátttaka í hraðlinum. Valin teymi verða kynnt í næstu viku.

Fjöldi og landfræðileg dreifing umsóknanna sýnir að áhugi á nýsköpun og frumkvöðlastarfi er sannarlega ekki bundinn við einn landshluta og ljóst er að eftirspurn er eftir stuðningi og vettvangi fyrir frumkvöðla um allt land. Umsóknir bárust frá ólíkum svæðum landsins og gefa góða mynd af þeim fjölbreyttu hugmyndum og verkefnum sem verið er að þróa á landsbyggðinni.

/tilkynning

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