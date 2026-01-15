Stóra stólamálið kannski ekki svo einfalt – eða hvað?

feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 15.01.2026 kl. 11.11 oli@feykir.is
Hér má sjá í hvaða ástandi stólarnir voru – svo má að sjálfsögðu deila um hvort ákvörðun sveitarfélagsins hafi verið rétt. En það má geta sér þess til að stólarnir hafi verið í misjöfnu ástandi. MYNDIR AÐSENDAR
Nú nýverið varð TikTok-myndband Króksarans Söru Rutar Arnardóttur, listræns stjórnanda Improv Ísland, tilefni til viðtals og fréttaflutnings Í bítinu á Bylgjunni og Vísi.is en þar sagði hún frá því að húsverðir í Bifröst hefðu fengið gefins notaða stóla frá Sambíóunum til að skipta út gömlu stólunum í Bifröst. Stólarnir hefðu verið sóttir suður en skilja mátti á umfjölluninni að sveitarfélagið hefði tekið ákvörðun um að henda stólunum því starfsmenn hefðu ekki nennt að standa í veseninu sem fylgdi stólaskiptunum, þrífa hefði þurft stólana og laga. Feykir spurði Sigfús Inga Sigfússon sveitarstjóra út í málið.

