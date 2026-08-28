Stórleikur á Króknum þegar lið KH kemur í heimsókn
Spennan er nú í algleymingi í 3. deildinni í fótboltanum en fjögur lið berjast um sæti í 2. deild og þar á meðal er lið Tindastóls. Og ekki minnkaði spennan við það að Reynir Sandgerði, sem var í fjórða sæti fyrir 20. umferð, sigraði topplið Víðis og skaust þar með upp í annað sæti. Á morgun, laugardaginn 29. ágúst kl. 15. mætast liðin í 3. og 4. sæti á Króknum en það eru Tindastóll og KH. Semsagt; stórleikur og allir á völlinn!
Lið KH er eins konar b-lið Valsmanna og skammstöfunin stendur fyrir Knattspyrnufélag Hlíðarenda. „KH menn eru flott lið með mikið að kraftmiklum spilurum, skyndisóknarlið sem treystir mikið á svæði til að hlaupa í,“ sagði Konni þjálfari þegar Feykir spurði hvað hann gæti sagt lesendum um liðið.
Nú er þetta leikur sem má ekki tapast. Hvernig leggst hann í Stólana? „Leikurinn leggst mjög vel í okkur, höfum við átt frábæra æfingaviku og er mikil eftirvænting fyrir laugardeginum.“
Einhver skilaboð til stuðningsmanna? „Ég vill hvetja okkar frábæra stuðningsfólk að mæta á völlinn og hvetja okkur áfram í þessari spennandi baráttu um að fara upp um deild. Við eigum þrjá úrslitaleiki eftir og hver elskar ekki úrslitaleik!? Við þurfum ykkur í stuðnings gír!“
Koma svo – allir á völlinn og áfram Tindastóll!