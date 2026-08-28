Aðgangseyrir af leik Kormáks/Hvatar rennur til Bergrósar
Á morgun, laugardaginn 29. ágúst, leikur Kormákur Hvöt næst síðasta heimaleik ársins í 2. deildinni en það er lið KFA frá Austfjörðum sem kemur í heimsókn á Blönduós og hefst leikurinn klukkan 14:00. Stjórn félagsins hefur ákveðið að láta allan aðgangseyri af leiknum renna óskiptan til Bergrósar Hafsteinsdóttur frá Skagaströnd en hún greindist nýverið með illvígan sjúkdóm.
„Samfélagið skiptir félagið máli og með þessu viljum við sýna samstöðu í verki og hvetjum alla þá sem eiga heimangengt að mæta á völlinn, styðja við gott málefni og sýna samstöðu. Saman getum við skipt sköpum!“ segir í tilkynningu frá Kormáki/Hvöt. „Heitt verður á könnunni, rjúkandi vöfflur á borðum og saman ætlum við að safna eins miklu og við getum.“
Einnig er hægt að leggja beint inn á reikning fyrir málefnið, þar sem margt smátt telur saman í eitt stórt.
Upplýsingarnar fyrir það eru:
- reikningsnr. 0133-26-001833
- kt. 621220-0470