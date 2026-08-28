Styttist í framkvæmdir við viðbyggingu Mjólkursamlags KS
feykir.is Skagafjörður, Lokað efni 28.08.2026 kl. 12.54
„Já, það er fyrirhuguð viðbygging við Mjólkursamlag KS. Við þurfum að endurnýja og mögulega bæta við mjólkurtankana hjá okkur fyrir ostavinnsluna,“ sagði Reimar Marteinsson, rekstrarstjóri Mjólkursamlags KS, þegar Feykir spurðist fyrir um framkvæmdir við viðbyggingu samlagsins. „Vinnuvélar Símonar fara fljótlega að hefja gröft á lóðinni, við stefnum svo á að hefja framleiðslu í húsinu seinnihluta næsta árs.“