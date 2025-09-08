Styrkjum til tækjakaupa fyrir lífræna framleiðslu úthlutað í fyrsta sinn

Elínborg ein af styrkhöfum.
Elínborg ein af styrkhöfum.

Á vef Stjórnarráðsins kemur fram að Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hafi úthlutað styrkjum til tækjakaupa fyrir lífræna framleiðslu. Þetta er í fyrsta sinn sem slíkum styrkjum er úthlutað og er styrkveitingin ein aðgerða í aðgerðaráætlun til eflingar á lífrænni framleiðislu sem kom út í ágúst 2024.

Í aðgerðaáætluninni eru settar fram fjórtán aðgerðir sem skipt er í nokkra málaflokka þar sem hver málaflokkur snýr að tilteknum hluta virðiskeðju lífrænna matvæla eða að innviðum sem nauðsynlegir eru til að keðjan verði sem sterkust.  

Auglýsing var birt í byrjun árs og bárust ellefu umsóknir. Fagráð í lífrænni ræktun veitti umsagnir um umsóknirnar en úthlutun var á vegum atvinnuvegaráðuneytisins.

Til ráðstöfunar á árinu 2025 eru 30 milljónir kr. en úthlutað var 24,5 milljónum.

Þau Elínborg Erla Ásgeirsdóttir, bóndi í Breiðargerði og Friðgeir Jónasson, bóndi í Blöndudalshólum fengu sinn styrkinn hvor, Elínborg 1.090.000 kr. og Friðgeir 469.000 kr.

