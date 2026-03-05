Tap í Blue-höllinni í gær

Mynd: Facebooksíða Körfuknattleiksdeild Tindastóls
Það leið ekki langur tími á milli leikja hjá Stólastúlkum þessa vikuna og voru þær eflaust ennþá í sigurvímu eftir frábæran sigur á Stjörnunni síðastliðinn sunnudag. Í gær heimsóttu þær Keflavík í Blue-höllinni og má búast við að heimferðin hafi verið frekar döpur því niðurstaða leiksins var tap, lokatölur 77-67.

Liðið var, eins og svo oft áður, fámennt en góðmennt og náðu Stólastúlkur að láta Keflavík hafa fyrir hlutunum fram að hálfleik. Staðan eftir fyrst leikhluta var 15-13 fyrir Keflavík en hálfleikstölur 39-38. Eftir hlé tóku heimastúlkur hægt og rólega yfir leikinn og náðu mest 12 stiga forskoti á Stólana sem náðu aldrei að ógna á lokamínútum leiksins. Enga að síður flottur leikur hjá stelpunum sem eiga næst leik gegn Ármanni þann 21. mars í Síkinu.

Stigahæst í liði Stólanna var Marta Hermida með 26 stig, Madison Sutton var með 22 stig, Roselis Silva með átta stig, Oceane með fimm stig, Rannveig með fjögur og Inga Sólveig tvö stig.

Áfram Tindastóll!

